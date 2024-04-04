Не хотят идти против Еврокомиссии: как поляки хитрят по поводу блокирования агропродукции из Украины

В Варшаве (Польша) прошли переговоры между украинской и польской стороной по разблокированию границы. Речь идет о 2 видах переговоров: с Еврокомиссией по ограничению ввоза некоторой сельскохозяйственной продукции, а также с Польшей, полностью запрещающей ввоз украинских культур.

Об этом рассказал гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко в комментарии "24 Каналу", добавив, что эти 2 ситуации нужно рассматривать отдельно. Поэтому сейчас в Брюсселе продолжаются дискуссии, к которым привлечены три стороны.

Там рассматривают торговые преференции, полученные Украиной в виде беспошлинной торговли с Европейским Союзом еще в 2022 году. Их применяли на два года, но этот срок истекает в июне 2024-го. Поэтому продолжаются дискуссии по поводу того, какие квоты применять в отношении украинской продукции.

"Сейчас в Брюсселе обсуждают реферальные периоды, которые можно применять для оценки экспорта и квотирования украинской продукции. В частности, предлагается применить два года для определения среднего объема экспорта украинской продукции – 2022-й и 2023-й, которые являются достаточно неплохими", – рассказал Хоменко.

Именно в эти годы работали торговые преференции. Украина экспортировала в ЕС достаточно большое количество продукции. Но есть предложение Франции и европейских профильных ассоциаций, чтобы добавить к этому периоду еще 2021 год, что не очень позитивно для Украины. Ведь речь идет о постковидном годе, когда действовали определенные ограничения ЕС по ввозу нашей продукции.

"Если будет применен 2021 год, то потери наших производителей могут достичь до 1,5 миллиарда евро. Это в денежном эквиваленте. В конце концов дискуссии продолжаются. Если замечаний не будет, то где-то 10-11 апреля состоится голосование в Европарламенте и утверждение этих квот", – добавил Хоменко.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Польша достигла с местными фермерами договоренности о продлении эмбарго на импорт агропродукции. Также было принято решение не прекращать транзит украинского зерна через страну.

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