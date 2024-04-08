Торговлю в обход польской границы расширят: Украина и Венгрия подписали соглашение

Пока польские фермеры продолжают блокаду, Украина и Венгрия договорились о расширении пропускной способности на границе. Речь идет об открытии нового п.п. "Великая Паладь – Надьгодош", а также разрешении пустым грузовикам пользоваться пунктом "Лужанка – Берегшурань". Это позволит увеличить объемы экспорта из Украинычерез венгерскую границу, т.к. разгрузит единственный на данный момент полноценный грузовой пункт пропуска "Чоп – Захонь".

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Решение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и посол Венгрии в Украине Хеизера Антала, но проект еще должен быть ратифицирован обеими сторонами. Договоренность предусматривает:

открытие пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта;

возможность движения пустых грузовиков массой более 7,5 тонн в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань".

"Продолжаем последовательную работу по развитию западной границы для усиления экспортных возможностей и обеспечению быстрого пересечения границы пассажирским транспортом. Подписанные изменения... позволяют начать планирование проектных и инфраструктурных работ для запуска нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" и обеспечения движения пустых грузовиков на "Лужанке", – рассказал Кубраков.

Кроме того, рассматривается строительство нового грузового пункта пропуска "Дийда – Берегдароц". Также ведутся переговоры о совместном таможенном и пограничном контроле Украины и Венгрии. Это позволит нам ускорить контрольные процедуры и уменьшить время, необходимое для пересечения границы, объяснил Кубраков.

В министерстве напомнили, что сейчас на границе Украины с Венгрией действуют пять автомобильных пунктов пропуска. Пропускать грузовики массой более 7,5 тонн может только "Чоп – Захонь". Пока что туда следуют как загруженные транспортные средства, так и пустые. Ежедневно его пересекает на выезд из Украины около 220 грузовиков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 апреля на польско-украинской границе были заблокированы три пункта пропуска. В очереди на них находилось около 500 грузовиков.

Нацбанк Украины подсчитал, что из-за возобновления польской блокады границ только в феврале украинские импортеры потеряли до 400 млн долларов. В то же время объемы экспорта были стабильными – в основном благодаря функционированию морского коридора.

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