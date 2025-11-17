"Че Гевара" с "пленок Миндича": экс-министру Чернышеву избирают меру пресечения, прокурор требует ареста

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) рассматривает меру пресечения для экс-министра Алексея Чернышова, которого подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме" и получении более 1,2 млн долларов наличными. Следствие считает, что деньги передавались через "прачечную", а самого Чернышова называли "Че Гевара", тогда как он полностью отрицает свою вину. Прокурор САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) требует от подозреваемого 55 млн грн залога (18,5 прожиточных минимумов).

Об избрании меры пресечения OBOZ.UA стало известно из видео-трансляции ВАКС. Во время заседания Чернышов полностью отрицал свою причастность к схеме.

Он заявил, что не знаком с псевдонимом "Че Гевара", которым его якобы называли другие фигуранты, и не имеет отношения к организации, которую разоблачили детективы. "Я никакого отношения к этой организации не имел и не имею", – сказал экс-министр.

Чернышов признал, что голос на обнародованных НАБУ записях может быть похожим на его, однако настаивает, что выводы должны основываться только на материальных, а не предположительных доказательствах. Он также подчеркнул, что не возражает против проведения расследования, но отвергает свое участие в преступной схеме.

В то же время он ушел от ответа на вопрос журналистов о его знакомстве с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого правоохранители называют организатором схемы. В частности, прокурор САП на суде сказал, что лицо под псевдонимом "Профессор" в "пленках Миндича" – это жена Чернышова – Светлана. А встречи сотрудников бэк-"офиса Миндича" с бывшим вице-премьером для конспирации называли "Интеллектуальным клубом".

История конфликта Чернышова с антикоррупционными органами продолжается не первый месяц. Ему уже ранее сообщали о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды во время работы в Минрегионе в 2020-2022 годах.

После этого он возглавил "Нафтогаз Украины", а в конце 2024 года стал министром национального единства – новосозданного ведомства, которое отвечает за возвращение украинских беженцев домой. Первые задержания по связанным делам состоялись еще в июне 2025 года. НАБУ сообщило о разоблачении масштабной строительной коррупционной схемы, где фигурировали бывшие сотрудники Чернышова. Тогда же детективы обнаружили связи между ними и проектом строительства коттеджного городка в Козине, которым занималась партнерша политика.

Кульминацией стало обнародование НАБУ новых записей и доказательств в рамках операции "Мидас". По версии следствия, фигуранты схем с "Энергоатома" получали около 15% стоимости контрактов в виде "откатов", после чего легализовали деньги через так называемую "прачечную". Именно туда, по данным детективов, неоднократно приезжал и Чернышов. Следователи утверждают, что:

подозреваемому передали 1,2 млн долларов и 100 тыс. евро наличными;

и наличными; последний транш в 500 тыс. долларов получила его жена, когда он уже стал подозреваемым;

получила его жена, когда он уже стал подозреваемым; в диалогах фигурирует имя Тимура Миндича и кодовые имена "Карлсон" и "Шугармен";

на аудиообсуждениях звучат фразы о том, что "Че Геваре жалко отдавать красивые деньги".

НАБУ также обнародовало фото человека, которого называют "Че Геварой", и, по данным журналистов, изображен на нем именно Чернышов. Отдельное производство касается возможного отмывания денег через приобретение земельного участка площадью 8,2 га в Козине и строительства элитного коттеджного городка "Династия".

Детективы считают, что происхождение средств на этот проект непонятно и может быть связано со схемами, которые расследует НАБУ. На записях Миндича обсуждается необходимость консервации строительства из-за внимания правоохранителей.

В июне ВАКС избрал Чернышеву залог в 120 млн грн и определил перечень обязанностей. Его не отстранили от должности – более того, залог был внесен в тот же день его женой и связанными с ним лицами. Теперь же детективы настаивают на самой строгой мере пресечения – содержании под стражей. Суд рассматривает аргументы сторон, в частности риски влияния на свидетелей и возможность побега.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отследить происхождение упакованных долларов со штрихкодами, изъятых у фигурантов "пленок Миндича", пока фактически невозможно, поскольку в Украине нет реестра движения наличных партий. Правоохранители предлагают создать новую систему учета импортируемой наличности, тогда как часть политиков настаивает, что Федеральный резерв способен предоставить данные для идентификации таких купюр.

