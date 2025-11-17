Реально ли отследить запакованные доллары с обысков у фигурантов "пленок Миндича": в НБУ ответили

Отследить происхождение упакованных долларов со штрихкодами, изъятых у фигурантов "пленок Миндича", пока фактически невозможно, поскольку в Украине нет реестра движения наличных партий. Правоохранители предлагают создать новую систему учета импортируемой наличности, тогда как часть политиков настаивает, что Федеральный резерв способен предоставить данные для идентификации таких купюр.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности 17 ноября. На фото с обысков видно пачки американской валюты в фабричной упаковке, что вызвало дискуссию о путях их попадания в Украину и возможность их отслеживания.

В НБУ объяснили, что сейчас в государстве не существует ни одного реестра, который позволил бы по номеру или штрихкоду определить происхождение конкретной купюры или партии наличности. По словам Олейника, теоретически такая информация может храниться у Федеральной резервной системы США, но в Украине она не доступна и не ведется.

Олейник пояснил, что по состоянию на сегодня восемь украинских банков имеют право импортировать доллары и евро в Украину. Часть из них завозит валюту исключительно для собственных операций, другие – перепродают наличные другим банкам и финансовым учреждениям.

Представители банков уточняют, что в фабричной упаковке из США обычно поступает только новая эмиссия – "синие" доллары (обновленный дизайн USD). Однако на обнародованных фото с обысков видно не только купюры нового образца, но и более старую эмиссию. Это означает, что валюта могла попасть в Украину не только по официальному каналу импорта, но и в предыдущие годы или совсем другими путями.

НБУ признает, что определить, где именно находились изъятые купюры – в банке, "сером" обменнике или теневой кассе, – практически невозможно. Более того, значительная часть наличных долларов, обращающихся в Украине сегодня, была завезена задолго до полномасштабной войны.

"Отобрать из всего оборота небольшую сумму и сопоставить ее с конкретным источником – чрезвычайно сложно", – объясняют в регуляторе. В НБУ также отмечают, что уже начали обобщенный сбор информации по банковской системе, чтобы оценить, как банки торгуют валютой и есть ли аномалии в наличных потоках.

По словам Олейника, речь идет об операциях на миллиарды долларов, и никаких необычных объемов снятия или обращения наличности в последнее время не зафиксировано – из-за действующих лимитов. Физические лица сегодня не могут снимать со счета больше установленного лимита в иностранной валюте, а юридическим лицам снятие долларов и евро запрещено полностью.

Нардеп Владимир Арьев ("Европейская Солидарность") имеет противоположную позицию. Он утверждает, что Федеральный резерв может отследить путь любой партии наличности по номерам купюр – с момента ее выхода из хранилищ в США до страны-получателя. По его словам, таким образом можно определить, официально ли эта валюта завозилась в Украину, и через какой банк. Однако даже в этом случае нужен официальный запрос и сотрудничество между регуляторами США и Украины.

В Национальном антикоррупционном бюро считают, что проблема в том, что в Украине не существует механизма учета ввозимых партий наличных, в том числе крупных сумм, которые поступают в фабричных упаковках. НАБУ предлагает ввести обязательный реестр или форму учета таких поставок, что позволило бы в будущем быстро определять происхождение изъятых средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после проведения негласного этапа и обысков по делу разоблачения коррупции в сфере энергетики "Мидас" НАБУ сейчас переходит к этапу финансового расследования. Для него потребуется сотрудничество с иностранными правоохранителями и Государственной службой финансового мониторинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!