Единственный завод шин в Украине мог прекратить работу: как изменятся цены для автомобилистов

Белоцерковский завод "Росава", который является единственным отечественным производителем шин, на грани банкротства. Компания уволила половину штата (более тысячи работников) и остановила поставки шин ритейлерам, которые уже готовятся импортировать шины из Китая – они могут быть дороже до 15%.

Об этом сообщает Forbes Ukraine. На самом же предприятии продолжают отрицать наличие каких-либо проблем.

Масштабные увольнения

События развивались стремительно. 14 апреля бывшие работники "Росавы" предприятия на условиях анонимности сообщили об увольнении 1200 рабочих завода "одним днем". А уже 19 апреля через Telegram-каналы стало известно, что производитель шин остановил работу.

В то же время в самой "Росаве" и в компании "Премиори", которая арендует часть ее производственных мощностей, эту информацию опровергают и уверяют, что завод работает в штатном режиме. В то же время медиа констатируют, что несколько работников, которых нашли в соцсетях, проигнорировали запрос на общение.

OBOZ.UA тоже обращался в "Росаву" за комментарием, но никакого ответа редакция не получила.

Завод производит шины под брендами Rosava и Premiorri. По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, предприятие остается единственным украинским производителем этой категории с полным циклом производства.

Что происходит на самом деле

Завод производит шины под двумя брендами – Rosava и Premiorri, и благодаря вдвое-втрое более низкой цене последний пользовался большим спросом. Но ритейлеры утверждают, что "Росава" с марта прекратила поставки шин – некоторых поставили перед этим фактом уже после появления публикаций в СМИ.

Таким образом, ситуация на рынке шин свидетельствует о том, что ситуация развивается по худшему сценарию. В Украине продаются остатки шин, произведенных в прошлом году и в начале 2026-го – дальше их придется импортировать из Китая. Они могут быть на 10-15% дороже украинских.

Один из поставщиков "Росавы" на правах анонимности объяснил ситуацию: предприятие существенно сократило операции, но не закрылось полностью. Заводу не хватает средств для поддержания полноценной работы, поэтому было принято решение отказаться от производства шин для легковых авто и сосредоточиться на наиболее ходовых категориях продукции – сельскохозяйственных шинах.

Об упадке свидетельствует и то, что из 30 критически важных форматоров-вулканизаторов в рабочем состоянии осталось три. Остальные же вышли из строя в начале 2026 года, когда из-за неслитой воды полопались трубы.

Как лидер отрасли стал банкротом

4 декабря 2018 года суд признал ЧАО "Росава" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Впрочем, перед тем на предприятии уверяли, что занимают 40% отечественного рынка шин для легковушек, а также экспортируют свою продукцию в 60 стран.

Ситуация объясняется банкротством банка "Финансы и Кредиты" – все имущество завода, которое в 2018 году оценили в около $400 млн, было в залоге связанного банка. Но в результате преступной схемы в 2007-2010 годах из банка было выведено 519 млн грн.

Впоследствии часть имущества была передана ООО "Премиори". Но в 2025 году ее накрыли судебные иски – от британской материнской компании, а также кредиторов, которые требовали признать ее банкротом.

Впрочем, в последние годы финансовые результаты компании действительно ухудшились. 121,8 млн грн прибыли в 2023 году сменились в 2024-м на 71 млн грн убытков (при более 4 млрд грн выручки).

Как сообщал OBOZ.UA, в марте украинцы провели 69 862 перепродажи подержанных авто. Это сразу на 17,2% больше, чем было в феврале. Самой популярной моделью на внутреннем рынке подержанных машин стала стала стала стала Volkswagen Passat – таких авто было куплено 2 259 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 500, так и 28 000 долларов.

