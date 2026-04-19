Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В марте украинцы провели 69 862 перепродажи б/у авто. Это сразу на 17,2% больше, чем было в феврале. Самой популярной моделью на внутреннем рынке подержанных машин стала стала Volkswagen Passat – таких авто было куплено 2 259 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 500, так и 28 000 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили: внутренние перепродажи остаются "главным фундаментом украинского авторынка".

"Они обеспечивают основной объем регистрационных действий. Мартовский рост подтверждает, что подержанные автомобили внутри страны остаются наиболее доступным и востребованным способом решения логистических задач для большинства граждан", – говорится в сообщении.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

В целом же, подчеркивается, в марте-2026 самой популярной б/у маркой авто среди украинцев стал Volkswagen – таких машин было куплено 8 243 штуки. В топ-10 также вошли:

Renault – 4 657 штук;

BMW – 3 920 штук;

ВАЗ/Lada – 3 829 штук;

Skoda – 3 821 штука;

Audi – 3 460 штук;

Toyota – 3 420 штук;

Mercedes-Benz – 3 228 штук;

Ford – 3 092 штуки;

Nissan – 3 060 штук.

Вместе с тем, отмечается, кроме Volkswagen Passat, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

Skoda Octavia – 2 141 штука;

Volkswagen Golf – 1 902 штуки;

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 522 штуки;

Renault Megane – 1 129 штук;

BMW 3 Series – 1 016 штук;

BMW 5 Series – 1 006 штук;

Ford Focus – 882 штуки;

Audi A4 – 879 штук;

Audi A6 – 861 штука.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – Volkswagen Passat – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2020 г. в. с 90 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 500 долларов.

Машину 2021 г. в. со 141 тыс. км пробега после аварии можно купить за 12 600 долларов.

Авто 2021 г. в. с 88 тыс. км пробега в хорошем состоянии продают за 28 000 долларов.

