Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В марте украинцы провели 69 862 перепродажи б/у авто. Это сразу на 17,2% больше, чем было в феврале. Самой популярной моделью на внутреннем рынке подержанных машин стала стала Volkswagen Passat – таких авто было куплено 2 259 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 10 500, так и 28 000 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили: внутренние перепродажи остаются "главным фундаментом украинского авторынка".
"Они обеспечивают основной объем регистрационных действий. Мартовский рост подтверждает, что подержанные автомобили внутри страны остаются наиболее доступным и востребованным способом решения логистических задач для большинства граждан", – говорится в сообщении.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
В целом же, подчеркивается, в марте-2026 самой популярной б/у маркой авто среди украинцев стал Volkswagen – таких машин было куплено 8 243 штуки. В топ-10 также вошли:
- Renault – 4 657 штук;
- BMW – 3 920 штук;
- ВАЗ/Lada – 3 829 штук;
- Skoda – 3 821 штука;
- Audi – 3 460 штук;
- Toyota – 3 420 штук;
- Mercedes-Benz – 3 228 штук;
- Ford – 3 092 штуки;
- Nissan – 3 060 штук.
Вместе с тем, отмечается, кроме Volkswagen Passat, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- Skoda Octavia – 2 141 штука;
- Volkswagen Golf – 1 902 штуки;
- ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1 522 штуки;
- Renault Megane – 1 129 штук;
- BMW 3 Series – 1 016 штук;
- BMW 5 Series – 1 006 штук;
- Ford Focus – 882 штуки;
- Audi A4 – 879 штук;
- Audi A6 – 861 штука.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – Volkswagen Passat – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2020 г. в. с 90 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 10 500 долларов.
- Машину 2021 г. в. со 141 тыс. км пробега после аварии можно купить за 12 600 долларов.
- Авто 2021 г. в. с 88 тыс. км пробега в хорошем состоянии продают за 28 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В марте таких авто было куплено около 5,9 тыс. штук, что на 16% больше, чем было в этот же период в прошлом году.
