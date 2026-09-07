Днепр больше не является "столицей": куда переезжают "офисы" и сколько их в Украине

В Украине может действовать около 2000 мошеннических колл-центров, которые ежегодно зарабатывают десятки миллионов долларов, а своим сотрудникам предлагают зарплату от 800 до 1500 долларов и выше. Ранее главным центром "офисов" считался Днепр, однако из-за обстрелов и усиления внимания со стороны правоохранительных органов они все активнее распространяются по Киеву и западным регионам Украины.

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Об этом говорится в материалах Forbes. Отмечается, что такие структуры создают проблему не только для правоохранительных органов и потенциальных жертв. Они также влияют на рынок труда, ведь предлагают молодым людям зарплаты, с которыми легальному бизнесу становится всё сложнее конкурировать.

В Украине может работать около 2000 офисов

О масштабах явления Forbes Ukraine рассказывали представители правоохранительных органов, бывшие сотрудники колл-центров, юристы, специалисты по кибербезопасности и другие участники рынка. По оценке народного депутата Александра Куницкого, который в 2023 году возглавил временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам телефонного кибермошенничества, в Украине может работать почти 2000 колл-центров.

Представитель Нацполиции, который общался с журналистами на условиях анонимности, назвал эту цифру близкой к реальной. При этом подавляющая часть таких "офисов" работает не на украинских клиентов. По оценке другого собеседника из Нацполиции, до 90% мошеннических колл-центров могут быть ориентированы на граждан России.

Почему мошенники звонят преимущественно россиянам

Причина, по словам правоохранителей, не обязательно заключается в желании мошенников "помогать Украине" или наносить ущерб России. Более важным фактором является сложность привлечения таких людей к ответственности.

Если потерпевший находится в России, украинским правоохранителям значительно сложнее получить необходимые материалы и провести полноценное расследование из-за отсутствия нормального взаимодействия между правоохранительными органами двух стран. После начала полномасштабной войны работа на российскую аудиторию для части "офисников" стала восприниматься ещё и как своеобразное оправдание.

Правоохранители рассказывали, что при попытках пресечь деятельность таких колл-центров иногда слышат аргумент вроде: "А вы что, за русских?". Однако для следствия происхождение жертвы не меняет сути преступления.

Днепр теряет статус главной столицы "офисов"

Долгое время одним из главных центров этой индустрии считался Днепр. Город стал своеобразным очагом большого количества колл-центров, а сотрудники таких компаний даже сформировали отдельную городскую субкультуру. Однако в последние годы ситуация изменилась.

Из-за регулярных обстрелов, а также усиления внимания правоохранительных органов к деятельности мошеннических "офисов" часть таких структур начала перемещаться в другие регионы. В частности, колл-центры стали активнее появляться в Киеве и городах западной Украины.

По словам собеседников Forbes, география таких "офисов" сегодня значительно шире, чем несколько лет назад. Они могут работать практически во всех крупных городах. Отмечается, что это подтверждают и данные сайтов по поиску работы: представитель Work.ua рассказывал, что платформа регулярно блокирует учетные записи, связанные с мошенническими структурами.

Мошенничество превратилось в полноценный нелегальный бизнес

По данным исследования, такие структуры используют технологии, CRM-системы, IP-телефонию, специальные сценарии разговоров и систему контроля работы операторов. В крупных "офисах" могут работать десятки или даже более сотни человек.

Есть руководители, менеджеры, операторы и люди, занимающиеся подбором персонала. Отдельные сотрудники отвечают за рекламу, поиск потенциальных жертв и другие элементы схемы. Фактически мошенничество организовано по принципам обычного бизнеса — только его продуктом является обман людей.

Именно поэтому правоохранителям недостаточно просто прийти по адресу и изъять компьютеры. После обыска организаторы могут сменить помещение, технику и продолжить работу. Среди наиболее распространенных сценариев — звонки якобы от представителей банков, правоохранительных органов или других официальных структур.

Человеку могут сообщить, что его счет находится под угрозой, кто-то пытается списать деньги или против него якобы возбуждается уголовное дело. Еще одно распространенное направление — фальшивые инвестиционные проекты и криптовалюты. Потенциальной жертве обещают высокую прибыль, демонстрируют якобы успешные результаты вложений, а впоследствии убеждают переводить все более крупные суммы.

Также используются схемы с якобы выплатами и компенсациями, звонки от "родственников", попавших в беду, и другие поводы для срочного перевода средств. Общим для многих таких сценариев является психологическое давление. Жертву пытаются заставить действовать быстро, не давая времени проверить информацию или посоветоваться с близкими.

Зарплаты в офисах могут достигать нескольких тысяч долларов

Еще одна причина, по которой мошеннические колл-центры продолжают легко находить сотрудников, — высокая оплата. По данным Forbes, стартовая зарплата оператора могла составлять около $800, а на следующих этапах — $1000–2000.

Сотрудники, хорошо владеющие иностранными языками, могли получать сразу $1000–1500. К зарплате также может добавляться процент от суммы, которую удалось выманить у жертвы.

Высокие зарплаты создают для легальных компаний серьезную проблему. Предпринимателям становится все сложнее находить менеджеров по продажам, операторов и других молодых специалистов, если нелегальные структуры предлагают им значительно более высокие доходы.

По оценкам, приведенным в исследовании Forbes, если механически умножить среднее количество работников на оценку в 2000 колл-центров, можно получить более 100 тысяч человек. Впрочем, авторы исследования считают такую оценку завышенной из-за значительной разницы в размерах "офисов". Более реалистичной может быть оценка в 25–50 тысяч человек, привлеченных к работе в таких структурах.

Колл-центры влияют не только на рынок труда. Для работы им нужны помещения, компьютеры, связь и другая инфраструктура. Обычно такие структуры арендуют офисные помещения, часто в бизнес-центрах невысокого класса или в зданиях, которые сложнее контролировать.

По оценкам участников рынка недвижимости, спрос со стороны таких арендаторов может быть ощутимым. Проблема для владельцев легального бизнеса заключается в том, что во время обыска одного "офиса" правоохранители могут парализовать работу и других компаний, арендующих помещения в том же здании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 3 сентября на сайте Верховной Рады были опубликованы оба законопроекта по борьбе с мошенничеством, которые накануне внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский. Они вводят отдельную уголовную ответственность за создание, техническое обеспечение и вербовку сотрудников в нелегальные колл-центры, а также за продажу, покупку и передачу чужих банковских карт и счетов ("дропов").

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