Бои в Судже подорвали цену на газ в Европе: насколько вырастет для украинцев

Цены на газ в Европейском Союзе выросли до недельного максимума. Топливо дорожает на фоне опасений из-за возможных перебоев после того, как Украина взяла под контроль газовую распределительную станцию в Курской области РФ.

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Как сообщает Bloomberg, 9 августа фьючерсы на газ в ЕС торгуются на уровне €40 за мегаватт-час (около $408 за 1 куб.м) в пятницу. Это на 6% больше, чем в начале недели, и самый высокий показатель с декабря.

С начала сезона накопления газохранилищ цены уже выросли более чем на 45%. Лето показалось для газового рынка Европы нестабильным — сильная жара усилила глобальную конкуренцию на рынке сжиженного газа, а у многих производителей возникли перебои со снабжением.

Журналисты подчеркнули, что опасения возникли после того, как российский город Суджа перешел под контроль украинских войск. Здесь находится измерительная станция газопровода, по которому российский газ поступает в Евросоюз, в частности в Словакию и Австрию. По этому маршруту в 2023 году в ЕС было транспортировано 14,6 млрд кубометров природного газа.

"Основной причиной роста цен в последние дни является опасение краткосрочного прекращения российских трубопроводных поставок в ЕС через Украину", – считает эксперт по сырьевым товарам Барбара Ламбрехт из Commerzbank.

Последствия для Украины

По сравнению с ростом цен на электроэнергию, в Украине подорожание газа в ЕС не станет критическим, говорит бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. "Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн. за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн. за куб ", - пояснил он.

Таким образом, при рыночной цене 12 грн/куб ее рост на 3% составит 40 копеек. То есть, это не создаст проблем для потребителей. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продолжать договоренности по транзиту.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина нарастила добычу природного газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы "Нефтегаз" добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% превышает аналогичный период прошлого года.

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