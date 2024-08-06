У Украины стало больше газа: где страна взяла "дополнительный" ресурс

Украина нарастила добычу природного газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщили в самой Группе. Там отметили: таким образом, плановые показатели были превышены на 2%.

В то же время, в "Нафтогазе" отметили: увеличить объемы добычи газа удалось за счет запуска новых высокопроизводительных скважин. А кроме того:

внедрения новых технологий;

"эффективной работе со старым фондом".

"Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных. Несмотря на все военные вызовы", – говорится в сообщении.

Ранее же в Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом. Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%.

В целом же среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

способная обеспечивать около 145 тыс. куб. м голубого топлива в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты "Нафтогаза" в августе будут платить за кубометр газа 7,96 грн. При этом в случае если заплатить за газ до 15 числа, можно получить скидку в размере 1%.

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