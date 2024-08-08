В Украине заговорили о повышении тарифа на газ: какое и при каком условии ожидается повышение

В случае остановки транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему с 2025 года стоимость ресурса для потребителей вырастет – что, впрочем, не должно создать проблем для них. Ожидается, что удорожание составит всего 3%.

Видео дня

Об этом сообщил бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Он отметил: по сравнению с ростом цен на электроэнергию, такой рост не является критическим.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", – говорится в сообщении.

Он объяснил: если брать рыночную цену в 12 грн/куб, "то ее рост на 40 копеек, что меньше 3%, не создаст проблем потребителям". Ведь летом рыночная цена на электроэнергию выросла на 60%, а потому, "если финальная цена на газ вырастет на 5-10%, то ничего страшного не произойдет".

Напомним: действующий контракт на транзит российского газа по Украине действует до конца 2024 года. После этого Украина не намерена продолжать договоренности по транзиту.

Какой тариф на газ действует для украинцев в августе

За август же украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Так, по данным "ГазПравды", в зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина нарастила добычу природного газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!