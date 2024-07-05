Бак бензина стоит больше 3 тысяч: какие цены выставили АЗС

Украинские АЗС 5 июля определили стоимость бензина А-95 в средние 56,6 грн/л. Что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,45-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 623 грн/л. А с самой высокой – на 427 грн дороже, 3 050 грн.

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Дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 52,53 грн/л;

Marshal – 52,8 грн/л;

SUN OIL – 52,9 грн/л;

Motto 52,98 грн/л;

Маркет 52,99 грн/л;

Фактор 53 грн/л;

БРСМ-Нафта 53,06 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR, 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

АЗС повысят цены на бензин более чем на 8 грн

В то же время, по словам экономиста Олега Пендзина, в Украине ожидается значительное подорожание бензина – на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

Он отметил: в ближайшее время из-за роста акцизов топливо подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это подорожание для украинцев может пройти достаточно незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн. Но сейчас 1-1,5 грн мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и приняли альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз. Изменения отобразятся на ценах на АЗС.

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