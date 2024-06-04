АЗС в Украине придется изменить цены: нардепы с третьей попытки одобрили повышение акцизов

Депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и приняли альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз. Изменения отобразятся на ценах на АЗС.

Об этом сообщил первый замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам в сессионном зале парламента 4 июня несколько раз голосовали за повышение акцизов:

сначала нардепы не поддержали в первом чтении законопроект № 11256 (212 голосов за);

после этого с третьего раза приняли за основу альтернативный законопроект № 11256-2.

"Чтобы вы понимали, №11256-2 о повышении акциза на горючее это старая кабминовская версия закона... Там норма о газе прописана иначе (меньше акциз)", – объяснил Железняк.

Согласно документу, первое повышение акцизов произойдет уже с 1 июля 2024 года. Основной же целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС до 2028 года:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 70 евро (могло быть до 277 евро в основной редакции).

Как подорожают бензин и дизель на АЗС

Избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся, уверены эксперты. Впрочем, предполагается, что он будет не резким:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л

Таким образом, ожидается, что после 1 июля 2024 года стоимость бензина будет стремиться к среднему показателю 57,5 грн/л, а до конца 2028 года – 63,5 грн/л. Дизель будет стоить после 1 июля в среднем около 55,6 грн/л, до конца 2028 года – 63,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовятся увеличить акцизы на сигареты и другие табачные изделия. Так, размер акциза будет привязан к евро, а не к гривне. А повышение будет плавным – в 2025 году на 23%, а в 2026-2028 гг. еще по 5% каждый год.

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