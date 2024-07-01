АЗС повысят цены на бензин более чем на 8 грн: украинцам рассказали, когда ожидать

В Украине ожидается значительное подорожание бензина – на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

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Об этом сообщил экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: в ближайшее время из-за роста акцизов топливо подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л.

При этом Пендзин подчеркнул: это подорожание для украинцев может пройти достаточно незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн. Но сейчас 1-1,5 грн мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", – говорится в сообщении.

Закон о повышении акцизов на топливо уже принят в первом чтении

В то же время напомним: в начале июня депутаты Верховной Рады с третьей попытки приняли в первом чтении законопроект о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. Правда, основной вариант документа нардепы провалили и приняли альтернативную версию с более низкими финальными акцизами на автогаз. Изменения отобразятся на ценах на АЗС.

Основной же целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС до 2028 года. В частности:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 70 евро (могло быть до 277 евро в основной редакции).

При этом эксперты уверены: избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся. Впрочем, предполагается, что он будет не резким:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л.

Таким образом, ожидается, что стоимость бензина будет стремиться к среднему показателю 57,5 грн/л, а до конца 2028 года – 63,5 грн/л. Дизель будет стоить в среднем около 55,6 грн/л, до конца 2028 года – 63,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается рост стоимости автотоплива и по другой причине. Произойти это может при условии сохранения нарастающей динамики котировок нефтепродуктов на внешнем рынке.

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