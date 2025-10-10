АЗС в Украине "заморозили" цены на бензин: сколько стоят литр и полный бак

Украинские АЗС практически не стали менять цены на бензин А-95. Так, 10 октября его продают в среднем по 58,70 грн/л – на 2 коп. дешевле, чем днем ранее. А с начала недели стоимость ресурса снизилась на 3 коп. (в понедельник, 6 октября, он стоил 58,73 грн/л).

Видео дня

По сравнению с началом осени бензин в Украине упал в цене уже на 15 коп. Так, 1 сентября литр 95-го стоил 58,85 грн, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA.

Главное, что нужно знать

Заправка 50-литрового бака с начала сентября подешевела на 7 грн – со средних 2 942 до 2 935 грн .

с начала сентября подешевела на 7 грн – . В целом крупные сети в 10 сентября разливают 95-й бензин по 53,78-61,99 грн/л .

в 10 сентября разливают 95-й бензин по . Дороже всего А-95 предлагают премиальные сети WOG, ОККО, Shell – по 61,99 грн за литр.

А-95 предлагают премиальные сети WOG, ОККО, Shell – по 61,99 грн за литр. Самые низкие цены на бензин А-95 установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,78 грн/л, а также "БРСМ-Нафта" – 53,79 грн/л.

на бензин А-95 установили на заправках "Укр-Петроль" – 53,78 грн/л, а также "БРСМ-Нафта" – 53,79 грн/л. В среднем ценовом сегменте такие цены: "Укрнафта" – 58,99 грн/л, KLO – 59,59 грн/л, AMIC – 58,91 грн/л, UPG и VST – по 58,9 грн/л.

Когда АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

Там отметили: достигнуть этого удастся, в частности, за счет отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

В 2026 году рост цен может ускориться. Ведь, согласно действующему законодательству, в следующем году вырастут акцизы:

на бензин – с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро;

на дизель – с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – с 173 евро за 1000 литров до 198 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!