На АЗС украинцам вместо бензина массово заливают фальсификат и не выдают чеки: какие схемы проворачивают заправки

Украинских АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу – в настоящее время Украине работает около 428 нелегальных АЗС, – выкупают невыданные чеки и пр.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил: если покупателю на АЗС не выдали чек – это "первый признак тени".

"Рынок все еще имеет "серые" и "черные" сегменты. Существование сотен нелегальных заправок свидетельствует о коррупционной инфраструктуре, которая обеспечивает их деятельность", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: легальные компании тоже не полностью отказались от схем. А потому, по словам нардепа, государство "должно усилить контроль" над рынком топлива.

Какие схемы обмана используют АЗС

Продажа бодяги.

Речь о топливе из газового конденсата с добавлением химических веществ. Делается это для повышения октанового числа.

Такое топливо отмечается, Гетманцев, изготавливается в черную – т.е., подпольно. После чего поставляется на нелегальные АЗС и продается без документов и уплаты налогов.

Работа "в серую".

"АЗС получает белое топливо по документам, но продает его в черную. Документы реализуются по фиктивным договорам организациям, которым нужно перекрыть НДС", – рассказал нардеп.

Выкуп невыданных чеков.

При реализации этой схемы сотрудники АЗС продают невыданные чеки предприятиям – для искусственного завышения расходов и уменьшения налоговой базы.

Схемы с зарплатами.

Речь о выплате зарплат в конвертах, о чем свидетельствует уровень средней зарплаты в сетях. Так, по словам Гетманцева, крупные компании декларируют зарплаты на уровне 50 тыс. грн, а меньшие – значительно ниже 20 тыс. грн.

"Это свидетельствует о выплатах "в черную". И наличие кэша с нелегального топлива", – объяснил нардеп.

Как в Украине борются с теневым рынком топлива

В то же время, отметил Гетманцев, государство предпринимает попытки бороться с теневым рынком топлива. В частности, уже:

Аннулированы сотни лицензий.

Заблокировано более 5 млрд грн схемного НДС.

Налоговая нагрузка на литр топлива выросла почти в 5 раз.

Средняя зарплата по отрасли – с 16 тыс. до 24 тыс. грн.

Введен авансовый платеж по налогу на прибыль за каждую АЗС в размере 60 тыс. грн в месяц.

"Однако победы над "тенью" пока нет", – признал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

