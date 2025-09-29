АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам

В Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – при чем, уже до конца 2025 года. Впрочем, там прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС – в т.ч., на безин – скорее всего, удастся избежать.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: достигнуть этого удастся за счет, в частности, отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину – до 1 января 2026-го. Из-за этого, подчеркивается, норма не будет отображаться на ценах топлива по крайней мере до конца года.

Также, отмечается, рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным к концу года благодаря "уменьшению волатильности мировых цен на нефть". Т.е., меньшей резкости и частоте их колебаний.

Что будет с ценами на бензин в 2026 году

В то же время, подчеркивается, в 2026 году рост цен может ускориться. Ведь, согласно действующему законодательству, в следующем году вырастут акцизы:

На бензин вырастут с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

На дизель – с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро.

На автогаз – с 173 евро за 1000 литров до 198 евро.

Это, отметили в Нацбанке, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируют в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!