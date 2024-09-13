АЗС отпустили цены: сколько теперь стоит бензин в Украине

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Крупные сети выставили его стоимость 13 сентября на среднем уровне 56,61 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. А также сразу на 9 коп., чем было в начале недели – 9 сентября они продавали его в среднем по 56,7 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 53-60,99 грн/л. Дешевле всего – Фактор, 53 грн/л. А также Авантаж 7 – 53,45 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

АЗС готовятся существенно менять цены на бензин

Напомним, с 1 сентября в Украине вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. "Президент подписал № 11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября", – сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Впрочем, текущий рост является лишь первым этапом общего повышения, которое затянется до 2028 года. Ставки вырастут:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

В связи с этим, стоимость топлива на АЗС может вырасти. В экспертной среде считают, что бензин, в частности, подорожает на 1,5-2 грн/л.

Впрочем, отметил топливный эксперт Сергей Куюн, такой рост нельзя назвать катастрофическим. Напротив, по его словам, это "нормальные колебания". При этом он уверяет: более серьезных изменений на рынке не произойдет по ряду причин.

"Во-первых, повышение акциза невелико. Во-вторых, компании сделали большие запасы", – объяснил Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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