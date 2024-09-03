АЗС готовятся существенно менять цены на бензин: чего ожидать украинцам

Вступление в силу закона о повышении акцизов на автомобильное топливо может спровоцировать рост стоимости бензинов, дизеля и автогаза. В экспертной среде считают, что бензины, в частности, подорожают на 1,5-2 грн/л.

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Впрочем, отметил топливный эксперт Сергей Куюн, такой рост нельзя назвать катастрофическим. Напротив, по его словам, это "нормальные колебания".

На столько же (1,5-2 грн/л), рассказал эксперт, вырастут цены и на дизель. При этом он уверяет: более серьезных изменений на рынке не произойдет по ряду причин.

"Во-первых, повышение акциза невелико. Во-вторых, компании сделали большие запасы", – объяснил Куюн.

А вот автогаз, по его словам, подорожает на около 4 грн/л. Эксперт объясняет это тем, что акциз на это топливо вырастет больше, чем на бензин и дизель, а большие запасы его создать проблематично. Впрочем, уверяет он, несмотря на такой рост, газ все равно будет экономически выгоднее бензина.

В свою очередь, гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук считает, что автогаз подорожает больше – на более 5 грн/л. Что сделает его менее привлекательным как альтернативу бензину.

В остальном же прогноз Косянчука схож с ожиданиями Куюна. Так, он считает, что:

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн/л.

"Но топлива завезли много. И моментального удорожания не будет. Кроме газа, он уже начал дорожать", – рассказал Косянчук.

Какие будут цены на АЗС после подорожания

В начале сентября, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,62 грн/л. Таким образом, после удорожания он будет стоить 58,12-58,62 грн.

Бензин А-95 премиум продают в среднем по 60,24 грн/л. Соответственно, ожидаемая цена составляет 61,74-62,24 грн/л.

Бензин А-92 стоит в среднем 53,38 грн/л. Прогнозируемая цена после удорожания – 54,88-55,38 грн/л.

Дизель стоит средние 52,84 грн/л. Таким образом, после удорожания он будет стоить 54,34-54,84 грн/л.

Стоимость автогаза – средние 28,93 грн/л. Прогнозируемая цена после удорожания – 32,93-33,93 грн/л.

Зеленский подписал закон об акцизах

Напомним: с 1 сентября в Украине вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. "Президент подписал №11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября", – сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

Впрочем, текущий рост является лишь первым этапом общего повышения, которое затянется до 2028 года. Ставки вырастут:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

Как сообщал OBOZ.UA, подорожает топливо и по пронозам НБУ. Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится".

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