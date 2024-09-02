Цены на бензин изменятся: акцизы на топливо в Украине повысили задним числом

С 1 сентября в Украине вступают в силу новые ставки акцизного налога на топливо, что приведет к росту цен: бензин подорожает на 1,3 грн за литр, дизельное топливо – на 1,75 грн, а сжиженный газ – на 0,16 грн. Повышение акцизов происходит постепенно и направлено на гармонизацию с европейскими стандартами.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Президент подписал #11256-2 о повышении акцизов. Вступает в силу 1 сентября", - говорится в сообщении.

После подписания закона Президентом документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования, которое должно состояться в ближайшее время. Однако новые акцизные ставки начинают действовать с 1 сентября 2024 года, вне зависимости от даты опубликования закона.

Таким образом, цены на горючее, хотя пока остаются на прежнем уровне, могут вырасти в ближайшее время. Повышение акцизов будет поэтапным, и его влияние на цены на горючее будет ощутимо в течение следующих четырех лет. Вот как начнут меняться цены на горючее с сентября 2024 года:

бензин : ожидается, что цена вырастет на 1,3 грн за литр. К примеру, если сейчас литр бензина марки А-95 стоит в среднем 57,22 грн в Киевской области, то после повышения акциза цена может достигнуть 58,3 грн за литр;

: ожидается, что цена вырастет на 1,3 грн за литр. К примеру, если сейчас литр бензина марки А-95 стоит в среднем 57,22 грн в Киевской области, то после повышения акциза цена может достигнуть 58,3 грн за литр; дизельное горючее : стоимость дизельного горючего может вырасти на 1,75 грн за литр, что повысит среднюю цену с 53,47 грн до 55,2 грн за литр;

: стоимость дизельного горючего может вырасти на 1,75 грн за литр, что повысит среднюю цену с 53,47 грн до 55,2 грн за литр; сжиженный газ : подорожает меньше – на 0,16 грн за литр. Таким образом, его цена вырастет с 28,47 до 28,63 грн за литр.

Эксперты считают, что повышение акцизов является своевременным шагом ввиду снижения мировых цен на нефть. Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", отметил, что это позволит избежать значительных колебаний цен на бензин и дизельное топливо, хотя сжиженный газ все же подорожает. Однако даже после повышения цен сжиженный газ останется выгодным топливом для потребителей.

Повышение акцизов на горючее является частью процесса гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза. Согласно директиве ЕС 2003/96 Украина должна постепенно увеличить акцизные ставки до минимальных европейских уровней. В большинстве стран ЕС акцизы уже значительно превышают эти минимальные показатели.

Народные депутаты, рассмотрев правительственные предложения по повышению акцизов, разработали альтернативный законопроект, отвечающий директивам ЕС, но учитывающий экономическую ситуацию в Украине. Например, для сжиженного газа ставка акциза, предложенная правительством, была выше минимальных требований ЕС, что могло сделать его использование нецелесообразным. Поэтому была установлена компромиссная ставка, обеспечивающая постепенный переход к европейским стандартам без резкого повышения цен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, проводимые в Украине мероприятия по детенизации рынка алкогольных напитков приносят стране немалые деньги. Так, за 7 месяцев 2024 года уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла почти на 20% по отношению к 7 месяцам 2023 года.

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