Удорожание горючего может добить украинскую экономику и граждан, – Доротич

Повышение акцизов на топливо, инициированное властями, приведет к удорожанию всех товаров и услуг, и вымоет последние деньги из экономики и карманов граждан.

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Об этом заявил глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич, комментируя принятый ВР в первом чтении законопроект, предусматривающий удорожание бензина и дизеля до 2028 года.

"Повышение акциза на горючее – это убийственное решение. Уже сегодня мы получаем топливо в розницу дороже, чем, например, в соседних Румынии и Болгарии. Это при нашем уровне экономики – просто гвоздь в гроб предприятия и вымывания последних копеек из кошельков украинцев", – заявил Доротич.

Он напомнил, что у Украины уже есть огромная проблема с транспортными перевозками, ведь из-за мобилизации и миграции у нас катастрофически не хватает водителей.

"Из-за этого тарифы на перевозку грузов растут в арифметической прогрессии. К этому сейчас прибавляется стоимость топлива. Также нужно не забывать, как нам власть в лице гетманцева рассказывала, что при возврате НДС роста цен на топливо не будет, а произошло диаметрально противоположное. Так будет и с увеличением акцизов", – убежден Доротич.

Эксперт подчеркнул, что подорожание горючего приведет, прежде всего, к повышению цен на все товары и услуги для украинцев, и запустит новый виток инфляции, которая может окончательно добить экономику.

"Это просто удорожание в конечном случае розничной цены на товары и услуги. А в сегодняшних украинских реалиях – это просто добить умирающую экономику и добить украинцев, уже отчаявшихся и обескровленных. Ничего хорошего из этого не будет", – резюмировал Доротич.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.