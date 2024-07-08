АЗС изменили цены: сколько теперь в Украине стоит бак бензина

После короткого периода удешевления цены на бензин А-95 снова пошли вверх. 8 июля АЗС продают его в среднем по 56,60 грн/л, что почти на 60 коп. выше, чем 8 июня – когда цена составила 56,04 грн/л. Таким образом, в июле бак бензина (45 л) обойдется украинцам в 2547 грн.

Видео дня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 52-61 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости горючего превышает 9 грн/л.

Дороже всего бензин стоит на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 59,42 грн/л.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

Marshall – 52,80 грн/л;

Sun Oil – 52,90 грн/л;

Motto – 52,98 грн/л;

БРСМ-Нефть – 53 грн/л.

По областям бензин продают в среднем по 55,82 – 57,87. Соответственно, разница почти достигает 2 грн/л.

Высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 57,87 грн/л. А также:

Черниговской – 57,67 грн/л;

Кировоградской, Черновицкой – 53,99 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где бензин стоит в среднем 55,93 грн/л. А кроме того:

Киевской – 55,94 грн/л;

Хмельницкой – 56,06 грн/л;

Николаевской – 56,11 грн/л;

Сумской – 56,13 грн/л.

АЗС повысят цены на бензин

В то же время, по словам экономиста Олега Пендзина, в Украине ожидается значительное удорожание бензина – на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянуто во времени: по прогнозам, столь стоимость горючего вырастет к 2028 году.

Он отметил: в ближайшее время из-за роста акцизов горючее подорожает гораздо меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это удорожание для украинцев может пройти достаточно незамеченно. Ведь, прежде всего, стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 гривен. Но сейчас 1-1,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, повышение акциза на горючее приведет к удорожанию транспортной составляющей, а соответственно – повышению цен на все товары и услуги. Это, в свою очередь, разгоняющая инфляцию, и она может съесть всю прибыль, которую власти ожидают получить от повышения акциза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!