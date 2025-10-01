До конца года в Украине хотят отменить копейки: что прописали в законопроекте

Украина уже скоро может отказаться от копеек – вместо нее в обращении будут ходить шаги. Это должно стать логическим завершением денежной реформы, которая длится уже почти 30 лет. До конца года планируется отчеканить 20 млн новых монет.

Соответствующий законопроект №14093 авторства спикера парламента Руслана Стефанчука и его заместителей Александра Корниенко и Елены Кондратюк, а также некоторых других нардепов зарегистрировали в Верховной Раде 1 августа. Таким образом они предлагают возродить национальные традиции Украины.

Авторы законопроекта называют отказ от копеек важным и необходимым шагом, поскольку они остались в обращении только у враждебных к Украине государств. После распада СССР их продолжают чеканить только в Беларуси, России и непризнанном Приднестровье.

"Игнорировать этот факт – это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами. Зато возвращение названия "шаг" для современной разменной монеты Украины будет служить восстановлению исторической справедливости и отсоветизации (десоветизации) денежного обращения", – говорится в пояснительной записке.

Что предлагается

До конца 2025 года изготовить 20 млн монет номиналом 50 шагов .

50 копеек не изымают сразу, ведь по состоянию на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала.

Во время переходного периода в обращении одновременно будут действовать копейка и шаг.

. Соотношение копейки к шагу – 1:1.

Обмен копеек на шаги проводить не будут

Ранее в Нацбанке отметили, что не планируют специально, из-за смены названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Поэтому гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

"Это даст возможность избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в пределах планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике", – рассказали в Нацбанке.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в обращении будет находиться только 50 шагов, поскольку остальные монеты уже отменены (1, 2, 5 и 25 копеек). Что касается 10 копеек, то в НБУ тоже решили прекратить их выпуск и с 1 октября начать вывод из обращения.

