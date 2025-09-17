В Украине отменят 10 копеек: когда перестанут выпускать

В Национальном банке решили прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек. Старт этого процесса намечен на 1 октября. При этом вывод монет будет происходить "естественным путем" – попадая в банки, они будут изыматься и передаваться регуляторк для дальнейшего пересчета и утилизации. Соответственно, украинцам не нужно специально сдавать или обменивать эти монеты.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: торговые сети, предприятия сферы услуг и банки как и раньше будут принимать 10 копеек. Т.е., ограничений на расчеты ими, к примеру, в магазинах не вводится.

"Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года. Эти разменные монеты остаются платежным средством. Национальный банк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается:предполагается, что прекращение выпуска и выведение из оборота 10 копеек сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет. Ведь в настоящее время:

В обороте находится 4,1 млрд монет 10 копеек.

Это составляет 27,4% от общего количества монет.

Почему НБУ прекратит выпуск 10 копеек

Причиной же, по которой Нацбанк решил прекратить выпуск и вывести из оборота 10 копеек в регуляторе назвали "снижение спроса на них". Т.е., эти монеты стали намного реже использовать.

"Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги", – констатировали в Нацбанке.

Как будут проводиться расчеты в магазинах, банках и т.д.

В то же время, отмечается, если в процессе вывода 10 копеек из оборота различные заведения не смогут выдать наличную сдачу, кратную этой монете, предлагается применять правила закругления общих сумм в чеке. В частности:

Сумма, оканчивающаяся от 1 до 24 копеек, закругляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая истекает на 00 копеек.

От 25 до 49 копеек – до 50 копеек.

От 51 до 74 копеек – до 50 копеек.

От 75 до 99 копеек – до ближайшей суммы, которая заканчивается на 00 копеек.

"Как свидетельствует опыт использования правил закругления в Украине, это не имеет существенного влияния на инфляцию. Поскольку речь идет о закруглении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

