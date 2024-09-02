В Украине хотят отказаться от "копеек": в НБУ сделали заявление
Национальный банк (НБУ) инициирует изменение названия украинской монеты "копейка" на "шаг". Причина – название "копейка" фактически является символом московской оккупации. Тогда как "шаг" является украинским словом для определения мелких монет и вернет украинским монетам идентичность.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в настоящее время регулятор разработал предложения по необходимым законодательным изменениям, которые предусматривают, в частности, внесение соответствующих изменений в статью 32 Закона "О Национальном банке Украины". А также признание утратившими силу двух постановлений Президиума Верховной Рады Украины:
- "О разменной монете Украины" от 2 марта 1992 г. № 2156-XII;
- "Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины" от 10.12.1991 № 1952-XII.
Также планируется изменить законы "О пенсионном обеспечении", "О рынках капитала и организованных товарных рынках", а кроме того, ст. 249 Налогового кодекса Украины. Цель – синхронизация терминологии.
Почему копейки хотят переименовать
В Нацбанке объяснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости. А также:
- содействия дерусификации;
- возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.
"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово "шаг", – говорится в сообщении.
Сколько копеек будет в 1 шаге
В то же время, в регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть, переоценка монет не состоится.
При этом подчеркивается: в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".
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