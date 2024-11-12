"Выключать будут столько, сколько нужно": превентивные отключения света в Украине могут повториться

В Украине 12 ноября не панируется почасовых отключений электроэнергии. Энергосистема в целом остается сбалансированной, но повреждения инфраструктуры затрудняют ее работу. Потому украинцев просят экономить электричество в пиковые часы, а также напоминают: нужно быть готовыми к т.н. превентивным отключениям света. Во время российских обстрелов их обещают применять "столько, сколько нужно".

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"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 21:00. Это помогает поддерживать систему в стабильном состоянии", – заявили в Министерстве энергетики.

При этом не исключаются новые превентивные аварийные отключения, т.к. они зависят не от дефицита тока в системе, а от действий агрессора. Именно такой формат отключений применялся в Украине 11 ноября.

"Ответ на вопрос "Мы что, теперь каждый раз будем выключать?". Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы раздражать людей. Но, как справедливо заметили, у нас в стране война. Так что простите за неудобства", – заявил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил, что такие отключения уже знакомы украинцам с прошлого года. "Случилось так, что значительное количество людей забыли, что происходило в начале 2023 года. А в то время, напомню, превентивные отключения были чуть ли не классикой жанра", – рассказал Коваленко.

Коваленко также объяснил, что превентивные отключения во время запуска вражеских ракет вводят, чтобы минимизировать возможные потери энергосистемы в случае новых разрушений. Цель – спасти уцелевшие объекты генерации и передачи электроэнергии.

"Энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Оборудование горит. Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии", – рассказал Коваленко.

Ранее в Украине быстро оперировать объемами генерации в сторону ее снижения или наращивания помогала тепловая энергетика (ТЭС и ТЭЦ). Но российские обстрелы сильно ее повредили, и теперь маневрировать приходится с помощью других объектов, которые, по сути, для этого не предназначены.

"Когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или разбитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит. Собственно, по этой же причине свет не получился вернуть так быстро, как хотелось бы. После запуска энергоблока (АЭС. – Ред.), ему нужно определенное время, чтобы набрать мощность. Это, к сожалению, не происходит моментально", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине заговорили о новом тарифе на свет 6,5 грн за кВт*ч. Мы разобрались, какие расценки действуют на самом деле.

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