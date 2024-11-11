Отключения света вернулись в Украину: ток исчезает без предупреждения, что нужно знать о графиках в разных областях

В Украине после очередной российской атаки по распоряжению "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО, по очередям, но без "расписания") в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях. Следует понимать, что график аварийных отключений предусматривает отсутствие электроэнергии у потребителей конкретных очередей отключений, но без предупреждения. Также невозможно спрогнозировать длительность таких отключений.

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Об этом свидетельствуют данные облэнерго и местных властей. В "Укрэнерго" ситуацию официально не комментировали.

Как объяснил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, аварийные отключения напрямую не связаны с последствиями российских ударов. Электроэнергию могут вернуть уже в ближайшее время.

Из-за возможных пусков ракет НЭК "Укрэнерго" давала команду применить экстренные отключения. Это делается для того, чтобы в случае попаданий в энергообъекты предотвратить еще более масштабные аварии из-за внезапной разбалансировки системы. Как только угроза пройдет окончательно, энергетики оценят ситуацию и вернут свет", – объяснил Коваленко.

Николаевская область: как отключают свет

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, отключения в области не связаны с прилетами. Ограничения на потребления введены по распоряжению "Укрэнерго". "К сожалению, вводятся графики отключения света на Николаевщине. Это не связано с прилетами в области", – говорится в сообщении.

Так, по данным облэнерго, с 7 утра были отключены четыре очереди потребителей. А с 7:22 к отключениям добавили еще две очереди (всего в области 10, отключено 6). Потребителей, у которых есть свет, просять экономить электричество.

"Графики аварийные, не почасовые", – особо указали в "Николаевоблэнерго". Энергетики также обнародовали таблицу для тех, кто путается в видах графиков отключения электроэнергии:

Сумская область: какие отключения электроэнергии 11 ноября

В "Сумыоблэнерго" сообщили, что с 07:20 в области также применены графики отключений для шести очередей потребителей. "По ГАО сейчас обесточены потребители с 1 по 6 очередей", – говорится в сообщении.

С 09:10 очереди сменили. "Согласно указанию НЭК "Укрэнерго", в 09:10 по ГАО отключены потребители с 7 по 10 очередей, включены с 1 по 4 очереди", – сообщили в облэнерго.

Энергетики напомнили, что графики аварийных отключений применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок – от 3 до 15 минут – нужно немедленно снизить потребляемую мощность из сети. В таких случаях длительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

"Это происходит при масштабной аварийной ситуации. Сейчас ГАО действуют в нескольких областях Украины, в том числе – Сумской. Вводятся и отменяются ГАО по команде диспетчера НЭК "Укрэнерго", – говорится в сообщении.

Киев и Киевщина: в ДТЭК сообщают об экстренных отключениях

"По указу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений (имеется ввиду почасовое расписание. – Ред.) при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – говорится в сообщении на официальных сайте ДТЭК как для Киева, так и для Киевской области.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Одесская, Донецкая и Днепропетровская области: как отключают свет 11 ноября

Аналогичные сообщения об экстренных отключения размещены на сайтах "ДТЭК Одесские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети". Потребителей на Днепропетровщине и Одесчине призывают активно экономить электроэнергию.

На данный момент узнать расписание отключений в этих областях тоже невозможно. Однако если аварийные отключения заменят на почасовые:

актуальный график отключений для Одесской области будет размещен по ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns;

для Днепропетровской области – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns. Также можно обратиться в чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram или в колл-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram или в по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 для Донетчины – https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns, в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram, в колл-центре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

Отключения света в Черкасской и Житомирской областях: что происходит

"По команде НЭК "Укрэнерго" 11 ноября с 06:31 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО). Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", – заявили в "Черкассыоблэнерго".

Также наличие отключений подтвердил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. "Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", – отметил он.

В Черкасской области узнать информацию от отключениях света по своему адресу можно в личном кабинете Е-SVITLO или на сайтах региональных операторов в разделе "Потребителям – Отключения". Для этого понадобится ввести адрес или номер лицевого счета.

В Житомирской области также не стали сообщать подробности отключений по ГАВ. "На Житомирсщине введены графики авариный отключений электроэнергии", – сообщили в "Житомироблэнерго" в 7 утра. Потребители в комментариях в публикации удивляются, что графики ввели без предупреждения (хотя это ГАО, которые не предусматривают почасового расписаания).

На Житомирщине графики отключений публикуют на сайте облэнерго. Но нужно учитывать, что сейчас это расписание не работает, так как отключения аварийные.

Кировоградская и Полтавская области: что происходит с отключениями электричества 11 ноября

В "Кировоградоблэнерго" сообщили о применении аварийных отключений в области еще ранним утром. Так, график был задействован в 6:36.

"Уважаемые потребители, обратите внимание: при одновременном введении в действие ГАО и ГПО (почасовые отключения. – Ред.) время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", – предупредили в облэнерго. В случае введения почасовых отключений, график по своему адресу можно узнать на сайте облэнерго.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 11 ноября с 06:30 в области применено ГАО (1-4 очереди)", – говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго". Почти сразу после этого было дополнительно применено отключение и к 5-6 очереди, отметили в облэнерго. Речь идет именно об аварийных отключениях, когда потребителей не могут предупредить заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В целом агрессор применил 76 единиц ударного вооружения, а также обстрелял ряд городов авиационными бомбами.

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