В Украине заговорили о новом тарифе на свет 6,5 грн за кВт*ч: какие расценки действуют на самом деле

Цена на электроэнергию в Украине для бытовых потребителей может постепенно вырасти до 6,5 грн/кВт*ч на фоне евроинтеграционных обязательств страны (введения рыночных тарифов для населения). Однако такой рост тарифа не будет резким и произойдет только в случае достаточных финансовых вливаний в украинскую экономику. Пока же стоимость одного кВт*ч остается зафиксированной на уровне 4,32 грн как минимум до 1 мая 2025 года.

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В частности, о том, что свет пока не подорожает, говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. В документе отмечается, что цена на электрическую энергию для бытовых потребителей "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025". Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

При этом, как прогнозирует нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак, в обозримом будущем бытовой тариф на электричество может вырасти до 6,5 грн/кВт*ч. По его словам, сейчас оплата за электроэнергию в Украине значительно ниже, чем в ЕС, даже если учитывать разницу в зарплатах и пенсиях.

"Поскольку мы двигаемся в Европейский Союз, у нас есть обязательства от разных наших кредиторов для того, чтобы мы нормализовали наш тариф... Это будет долговременная процедура постепенного повышения, но она может происходить в практической плоскости только если нас будут постоянно финансово поддерживать или если будет задействована процедура российских репараций", – отметил депутат.

Недавно СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко просил украинцев и экспертов с осторожностью относиться к тарифным прогнозам, так как они могут приводить к паническим настроениями среди людей. В таким состоянии клиенты энергокомпаний начинают перегружать телефонные линии поддержки, а это мешает специалистам решать настоящие проблемы потребителей.

При этом следует учитывать, что фактически в Украине и сейчас применяются различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные тарифы и специальные расценки для тех, у кого установлено электрическое отопление. В частности:

После увеличения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года был введен льготный тариф для использования электроэнергии в целях отопления.

Для таких потребителей в отопительный сезон стоимость каждого киловатт-часа составляет 2,64 грн. Однако существуют ограничения. По льготному тарифу "для отопления" можно оплачивать только первые 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в течение периода с 1 октября по 30 апреля.

При наличии двухтарифного счетчика ("день-ночь") применяются два разных тарифа: дневной и ночной.

Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и равен основному тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. В ночное же время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по льготному тарифу. Он вполовину ниже действующего (и дневного) – применяется коэффициент 0,5, т.е. сейчас это 2,16 грн/кВт*ч.

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа.

В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше, а в ночные – втрое меньше. Так, тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) составляет 1,728 грн/кВт*ч; тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч; тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в Украине действительно подняли некоторые цены на свет. Но ни одно из таких повышений не касается бытовых потребителей. В частности на период с 1 октября до 31 декабря 2024 года временно повысили тариф на электроэнергию для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) – стоимость тока повысится исключительно для предприятий, которые остались без постоянного поставщика и получают электричество от "Укринтерэнерго".

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