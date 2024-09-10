В "Укрэнерго" обратились к украинцам: названы часы, когда всем необходимо сократить потребление электроэнергии

В Украине 10 сентября не планируют применение графиков отключения электроэнергии. Однако в "Укрэнерго" призывают потреблять ток бережливо в течение всех суток.

Видео дня

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов в период с 8:00 до 22:00", - заявили в "Укрэнерго".

Отключение почти точно вернутся зимой

Согласно прогнозам экспертов, продолжительность отключений электроэнергии зимой составит 12 часов (оптимистический сценарий). В худшем из вариантов без электроэнергии придется производить до 20 часов в сутки. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. По наихудшему сценарию, если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.