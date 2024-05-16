Украинцам массово отключают свет: какие бывают графики и как их различать

В Украине с 16 мая начали проводить плановые отключения электроэнергии – т.е., задействовали почасовые графики. Это сбило с толку многих отвыкших от этого украинцев – ведь, во-первых, днем ранее в стране отключали свет в аварийном режиме, т.е. без предупреждений и на неопределенное время. А во-вторых, сами плановые отключения в разных структурах называют то плановыми, то стабизизационными, что еще больше путает людей.

На самом же деле, режимов отключения света всего два. OBOZ.UA разбирался, чем они отличаются, а также, где узнавать, когда у вас не будет электроэнергии.

Отключения бывают плановыми и аварийными

Всего режимов ограничений подачи электроэнегрии в Украине существует два. Это:

графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ") – они же экстренные отключения света;

графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ") – они же стабилизационные отключения или плановые отключения.

Кое в чем они схожи. Например, и те, и другие предполагают:

принятие решения о внедрении со стороны "Укрэнерго";

доведение до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

Однако куда более важные отличия. Так, рассказали в Прикарпатьеоблэнерго, графики аварийных отключений ("ГАВ"):

кратковременные, неплановые;

вводятся экстренно без предупреждений;

вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме.

"Информирование о ситуации по факту. Продолжительность отключения не прогнозируется, до указания диспетчера "Укрэнерго", – рассказали энергетики.

Другими словами, такие отключения применяются экстренно в случае возникновения внештатной ситуации, которую нельзя предусмотреть заранее. Например, резкого вывода из строя оборудования из-за обстрела.

Впрочем, в отдельных случаях энергетики могут предупреждать о возможности введения таких графиков – например, если потребление вырастет настолько, что мощности в системе для его покрытия будет не хватать. Однако в таком случае отключения не гарантированы – ведь если потребление не вырастет и система будет справляться с нагрузкой, применять их не нужно будет.

Однако в обоих случаях спрогнозировать точное время отключения нельзя. Как и его продолжительность – света не будет до устранения причины аварийной ситуации.

В то же время, Графики почасовых отключений ("ГПВ") вводятся заранее и с предупреждением. При этом они:

длительные;

имеют четко определенный промежуток действия.

Вводятся они при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме. Как, собственно, произошло 16 мая – еще днем ранее в "Укрэнерго" предупредили, что мощности для покрытия объема потребления не будет хватать. Поэтому там сообщили о вынужденности введения почасовых графиков отключений для стабилизации системы.

Собственно, поэтому эти отключения называют почасовыми. Ведь их вводят на заранее определенное количество часов и в четко определенное время.

То же относится и к определению их как плановых. Сначала составляется план проведения – с четким временем для каждого района/улицы/дома – а потом отключения проводят согласно ему.

А вот стабилизационными такие отключения называют, поскольку их цель – стабилизировать систему. Т.е., сделать так чтобы объем потребления соответствовал объему производства и не возникало аварийных ситуаций. Которые могут привести к неконтролируемым отключениям – "ГАВ".

Как пользоваться графиками

Графиками "ГПВ" пользоваться легко – ведь они составлены максимально четко и понятно. К примеру, для Киева график представляет из себя таблицу, разбитую на дни недели (понедельник-воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет;

поля с перечеркнутой серой молнией – что отключения возможны;

белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества. Найти такие графики можно на сайтах облэнерго. Или поставщиков тока.

А вот с графиками "ГАВ" сложнее. Ведь об их применении сообщается по факту – что в определенном регионе на определенное время выключили свет.

О применении "ГАВ" сообщают облэнерго или поставщики тока. А также, в частности, "Укрэнерго".

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в общем, по прогнозам, летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

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