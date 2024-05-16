Отключения света все равно будут: украинцы будут сидеть без электричества даже после улучшения ситуации в энергосистеме

В Украине ожидается улучшение в энергосистеме уже на следующей неделе. Однако отключения света все равно будут – просто, вероятно, с большими перерывами.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил:

текущие ограничения энергопотребления вводятся всем потребителям и равномерно распределяются между всеми областями;

для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время.

"Потребление выросло, соответственно, не осталось иного инструмента для балансировки системы, кроме отключений потребителей. ...В течение достаточно продолжительного периода времени – и весной, и летом, и зимой – у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключения", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: на следующей неделе (20-26 мая) ситуация в энергетике может значительно улучшиться. Что, по его словам, "связано с изменением погоды".

Впрочем, признал Кудрицкий, в целом время от времени будет возникать необходимость применять отключения "как последний инструмент балансировки". Однако это, по его словам, "не будет, наверное, каждый день".

Кода украинцам прекратят отключать свет

В то же время он отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого нужно:

восстановить мощность поврежденных электростанций, "а это занимает время – иногда недели, иногда месяцы, а иногда годы";

построить децентрализованную генерацию, которая будет "более безопасной и стойкой к атакам" и которая "через 1,5-3 года сможет заменить поврежденную".

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заранее и с предупреждением.

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