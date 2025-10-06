В украинских банках принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских банках вырос курс наличного доллара. Утром понедельника, 6 октября, они определили его в средние 41,05/41,53 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и 6 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 3 октября.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,5-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,55 грн;

абанк – 41,6 грн.

Покупают же они ее по 40,95-41,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,15 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41 грн;

абанк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 40,88/41,42 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 4 коп. в продаже.

Ожидается ощутимое изменение курса

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (6-12 октября) курс наличного доллара будет находиться в пределах 41-41,5 грн. Таким образом:

В банках ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

В обменниках не исключается рост курса и в покупке, и в продаже.

В целом, отмечается, эта неделя "не принесет сюрпризов для валютного рынка Украины". Ведь:

Гривня продолжит торговаться в стабильном диапазоне.

Достичь же этого, отмечается, удастся благодаря режиму управляемой гибкости. Который позволяет "избежать резких колебаний курса и быстро реагировать на изменения спроса и предложения".

Текущие курсовые изменения будут малозаметными или же не представляющими угрозы для общей "конъюнктуры стабильности".

"Рынок будет работать в прогнозируемых условиях без резких скачков. Собственно, будет продолжаться августовско-сентябрьский тренд курсовой стабильности", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оцениваемые в более чем 40 млрд долларов.

