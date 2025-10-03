В обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (6-12 октября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41-41,5 грн. Вечером же 3 октября ее покупали там в среднем по 40,86 грн, а продавали по 41,38 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках же ожидается рост наличного курса в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41-41,5 грн.

Вечером же 3 октября там покупали доллар в среднем по 41 грн. А продавали – по 41,47 грн. Т.е., в "нижнюю" прогнозную рамку курс в банках уже зашел.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

В цело же, отмечается, следующая неделя "не принесет сюрпризов для валютного рынка Украины". Ведь:

Гривня продолжит торговаться в стабильном диапазоне.

Достичь же этого, отмечается, удастся благодаря режиму управляемой гибкости. Который позволяет "избежать резких колебаний курса и быстро реагировать на изменения спроса и предложения".

Текущие курсовые изменения будут малозаметными или же не представляющими угрозы для общей "конъюнктуры стабильности".

"Рынок будет работать в прогнозируемых условиях без резких скачков. Собственно, будет продолжаться августово-сентябрьский тренд курсовой стабильности", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: в целом, осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

