Будет ли стремительный обвал гривни осенью: украинцам рассказали, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара

В ближайшее время украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Ведь, констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка. Который, в частности, в настоящее время имеет рекордные резервы, оценивающиеся в более чем 40 млрд долларов.

"Они позволяют регулятору гибко управлять рынком. И направлять движение курса гривни в прогнозируемых пределах", – говорится в материале OBOZ.UA.

Кроме того, по словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, базой для удержания курса на приемлемом уровне является "приход валюты от партнеров". Который экономист оценил в 35-50 млрд долларов ежегодно.

"Нам этого с лихвой хватает на все. В т.ч. чтобы погасить отрицательный торговый баланс, который сложился из-за большого преимущества импорта над экспортом", – пояснил он.

Девальвации не избежать

Впрочем, признают в одном из операторов рынка обмена валют, умеренная девальвация все же возможна – однако плавная и управляемая. Ведь "государство, его экономика и бизнес готовы к этому".

"Основной драйвер – это поведение доллара в паре с евро. Среди внутренних же факторов нет таковых, которые способны неконтролируемо или непредсказуемо сдвинуть курс. Кроме воли НБУ – он своими рекордными резервами способен управлять рынком и котировками", – рассказали специалисты.

Пойти же на такое обесценивание гривни, отмечается, регулятор может для наполнения бюджета за счет сборов и пошлин, номинированных в валюте. Однако, подчеркивается, даже в таком случае это не станет ни для кого шоком. Поскольку "бюджет-2025 рассчитан на среднегодовом курсе 45 грн/доллар".

Тем не менее, отмечается, вероятность такого шага – незначительна. Поскольку "пока ни правительство, ни Минфин не подают сигналов, что для выполнения бюджета-2025 существует такая потребность".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отмечает, что в октябре на динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов – как внутренних, так и внешних. По его словам, их эффект может проявляться как комплексно, так и отдельно – в зависимости от экономических и геополитических событий.

