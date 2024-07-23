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В Украине введут облегченный режим отключений света: опубликован график на 24 июля

Ксения Капустинская
Коммуналка
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Объявлен график отключений света в Украине на 24 июля

Украине завтра, 24 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00. Ожидается, что жестких ограничений с дополнительными часами без света не будет, а большую часть суток будет действовать "облегченный режим" графиков.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Распределение ограничений по часам будет таким:

  • с 00:00 до 08:00 и с 20:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);
  • с 08:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 – одна очередь отключений одновременно (по сути, "облегченный режим", когда графики могут применяться не в полном объеме).
График отключения света 24 июля

Впервые на этой рабочей неделе отключения в три группы не планируют применять. Напомним, чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без светабудет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:

  • 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
  • 2 очереди 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
  • 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Поэтому 24 июля для этих регионов отключения в светло-серых зонах применяться не должны.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Дополняется