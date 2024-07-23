В Украине введут облегченный режим отключений света: опубликован график на 24 июля
Украине завтра, 24 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться в течение всех суток. Графики отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00. Ожидается, что жестких ограничений с дополнительными часами без света не будет, а большую часть суток будет действовать "облегченный режим" графиков.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Распределение ограничений по часам будет таким:
- с 00:00 до 08:00 и с 20:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений (т.е. будут действовать стандартные графики, без "серых зон" и других дополнительных часов без света);
- с 08:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 – одна очередь отключений одновременно (по сути, "облегченный режим", когда графики могут применяться не в полном объеме).
Впервые на этой рабочей неделе отключения в три группы не планируют применять. Напомним, чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без светабудет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Поэтому 24 июля для этих регионов отключения в светло-серых зонах применяться не должны.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
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