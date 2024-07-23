Почему отключения света в Украине стали различаться по областям: названы причины

Почасовые отключения света в Украине начали различаться по объемам в разных регионах страны: где-то могут объявлять о самом слабом режиме в одну очередь отключений, а где-то в то же время применять уже две очереди. Такая ситуация связана не столько с проблемами в генерации тока, сколько с распределением электроэнергии. Ведь эту часть энергосистемы тоже существенно повредили российские атаки.

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Таким образом, чем ближе регион находится к объекту генерации (например, АЭС), тем меньше вероятность, что с доставкой электроэнергии потребителям возникнут проблемы. При этом, как объясняла в комментарии OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, выход из строя энергетического оборудования в системах передачи тока – нормальное явление даже не во время войны.

Но сейчас стойкость энергосистемы подкосили последствия обстрелов, и потому потребители замечают последствия. Кроме того, оборудование на подстанциях – в основном далеко не новое.

"Оборудование из строя выходит постоянно, очень часто, в жаркий период и в холодный период года, или вследствие непогоды. Это абсолютно традиционная ситуация, которая в энергосистеме есть и в мирное время... Когда это очень жаркая погода, как у нас была с вами сейчас, перегревается оборудование, оно может быть не очень новое, соответственно могут происходить технические инциденты. Никакой загадочности нет, есть даже определенные индексы аварийности оборудования, на которые ориентируются энергетики на каждом энергообъекте и, соответственно, есть определенные планы по замене оборудования", – рассказала Цатурян.

То есть, кроме поломок, на объектах передачи, как и на атомных энергоблоках, также происходят плановые ремонты. А из-за того, что резервного оборудования в целом стало меньше, уменьшение возможностей для передачи тока становится заметным для потребителей.

"(До полномасштабной войны. – Ред.) у нас была повышена надежность системы, было больше мощности, больше транспортной инфраструктуры, по которой можно передать это электричество. А сейчас эта надежность снижена именно из-за российских обстрелов. Поэтому мы чувствуем время от времени – довольно дискомфортно для потребителей, когда какой-то элемент этой системы выходит из строя. Но это абсолютно нормальный процесс, здесь нет никакой катастрофы, предблекаутного состояния... Это нормальная история, встречающаяся на всех объектах в энергосистеме, независимо от того, государственные они, частные, что они делают, какова их роль в этой энергосистеме", – отметила представительница "Укрэнерго".

По ее словам, такие проблемы всегда временные. Как только энергетики восстанавливают оборудование или заменяют его, ситуация улучшается.

Аналогичное объяснение неравномерным отключениям по областям предоставлял и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его словам, недавние экстренные отключения, которые вводили только в нескольких регионах были связаны именно с перегрузкой сечения, отвечающего за выдачу мощности.

"Перегружается сечение, отвечающее за выдачу мощности. Это означает, что страдает пропускная способность магистральных сетей, передающих электроэнергию от АЭС в города и села", – объяснял Омельченко.

Дефицит генерации при этом тоже никуда не девается. Поэтому, по словам эксперта, не следует ожидать, что в ближайшее время отключения света исчезнут. Впрочем, ситуация для потребителей еще может улучшиться.

"Не стоит ожидать, что в ближайшее время отключения исчезнут полностью. Дефицит все равно остается, поскольку часть энергоблоков все еще в ремонте, а часть перейдет в ремонтное состояние позже. В то же время, существуют обоснованные прогнозы, что с середины августа ситуация с графиками почасовых отключений будет заметно улучшаться, поскольку одновременно будут задействованы важные два фактора – выведение из ремонта ряда мощных блоков генерации и снижение температуры воздуха", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля в Украине режим отключений электроэнергии зависит от области. В ряде регионов в течение дня ограничения будут в меньших объемах.

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