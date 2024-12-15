'Враждебная ИПСО': Федоров рассказал, почему распространяют слухи о 'наступлении' России на Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров назвал слухи о возможном наступлении российских войск на Запорожье враждебной информационно-психологической операцией (ИПСО). По его словам, такие заявления распространяются с весны 2023 года и направлены на усиление панических настроений в обществе.

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Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 14 декабря. "Мы видим, что происходит с военной ситуацией. Нас пугают с сентября, если я не ошибаюсь, сейчас будет наступление на Запорожье. В октябре – наступление на Запорожье, в ноябре – вот они уже ушли, а в декабре – все, собираем чемоданы из Запорожья. Это – все ИПСО, но на какое общество реагирует", – сказал глава ОВА.

Фейки влияют даже на стратегические решения властей. В частности, Федоров объяснил, что из-за этих слухов пришлось отложить строительство подземной школы в Камышевасе, расположенной неподалеку от фронта.

Он добавил, что на эту школу уже есть финансирование, но ее строительство было сознательно отложено из-за риска неправильного восприятия обществом. Альтернативный вариант — обеспечение подвоза детей из Камышевахи в школы в соседних общинах.

"Из этого строительства могут сделать совсем некорректную оценку. Почему? Потому что это хорошо разойдется в социальных сетях и, чтобы не делать строительство школ токсичным, мы поставили строительство на паузу и решим вместе с Кушугумской общиной, возможно, мы будем оттуда возить детей", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российское руководство пугает угрозой наступления на Запорожскую и Херсонскую области, а оккупанты проводят демонстративные форсировки через Днепр. Такие действия необходимы для того, чтобы Соединенные Штаты поверили в правдивость их намерений.

- По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, теоретически у врага хватит сил и средств на форсирование Днепра малыми диверсионными группами, но это ни к чему не приведет.

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