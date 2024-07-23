Тариф на электроэнергию с 1 августа в Украине: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине стоимость электроэнергии в августе не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за кВт*ч. Действующий тариф будет актуальным как минимум до 1 мая 2025-го.

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Как рассказала OBOZ.UA замминистра энергетики Светлана Гринчук, планов повышать тариф нет. "Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 г", – сказала она.

Также Гринчук добавила, что действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями (Энергоатомом и Укргидроэнерго), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт*ч. То есть тариф на электроэнергию для населения в Украине субсидируется государством. Ранее тариф был на уровне 2,64 грн/кВт*ч. Государство также субсидировало все население, потому что этот тариф не покрывал значительную долю реальной цены.

Как посчитали тариф в 4,32 грн и почему так дорого

Украинцы получают электроэнергию из собственной генерации (это дешевая атомка, относительно дорогая гидроэнергетика, ТЭС и дорогая ветряная и солнечная энергия) и за счет импорта. Данные о том, что себестоимость производства электроэнергии на АЭС это копейки – фейк. По данным Минэнерго, себестоимость производства по состоянию на 2024 год составляет 1,7 грн/кВт*ч (это только производство, не путать с полным тарифом).

Если к 1,7 грн стоимости производства прибавить 0,63 грн (тариф на передачу), 1,88 грн (тариф на распределение), 0,11 грн (тариф на поставку), в сумме это составляет 4,32 грн – действующий тариф на электроэнергию. В "Энергоатоме" также заявляют, что себестоимость генерации составляет 1,7 грн. Однако конечный тариф, по его подсчетам, должен быть даже выше.

"Еще 3,25 грн за 1 кВт*ч с НДС – затраты на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн/ кВт*ч, также сюда заложена прибыль ОСР и "Укрэнерго" на развитие сетей). То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн", – заявили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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