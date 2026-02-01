В Кабмине определили тарифы на газ: украинцам назвали цену с 1 февраля 2026 года

Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это значит, что, по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Видео дня

Об этом ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену на голубое топливо зафиксировали для бюджетных учреждений – тариф составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Вместе с тем, за год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 2,3%. Так, по данным Госстата:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%;

уборки мусора – на 4,2%;

содержания и ремонта жилья – на 3,2%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

Вместе с тем, стоимость сразу нескольких услуг осталась на прежнем уровне. Это:

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

В целом же за 2025 год (январь-декабрь-2025 к январю-декабрю-2024) больше всего подорожала электроэнергия – сразу на 19,3%. Также увеличились расценки на:

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 13,5%.

Уборку мусора – на 8,4%.

Содержание и ремонт жилья – на 3,5%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в марте украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года, после чего его либо пересмотрят, либо оставят на текущем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!