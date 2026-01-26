Озвучен тариф на свет в Украине с 1 марта: сколько будет стоить 1 кВт*ч

В марте украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года, после чего его либо пересмотрят, либо оставят на текущем уровне.

Сама же цена закреплена соответствующим решением правительства. Согласно ему, механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО") на участников рынка действует до указанной даты.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

В то же время, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, для восстановления экономики Украина должна пойти на определенные жертвы. В частности, отменить субсидирование некоторых коммунальных тарифов.

"До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться", – сказала она.

При этом важно понимать, что речь идет не о субсидиях для отдельных хозяйств, а о компенсации нерыночных тарифов из госбюджета. Такие меры финансируются за счет граждан – из уплаченных ими налогов.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"), ранее сообщил, что в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет об:

Электроэнергии.

Газе.

Теплоснабжении.

Среди причин, по его словам, несоответствие текущих тарифов рыночным. А также требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%.

