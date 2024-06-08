Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: как быстро с новым тарифом окупится двухзонный счетчик

В Украине с ночным тарифом после удорожания электроэнергии вместо 4,32 грн за каждую кВт*ч нужно платить в ночной период 2,16 грн. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, который может окупиться за 5 месяцев.

Как говорится в материале OBOZ.UA, ночной тариф действует с 23 до 7 утра. Чтобы им пользоваться, необходимо установить двухзонный счетчик и подать заявку поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты, подающие заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Она стоит от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 460 грн в месяц. Уже через 5 месяцев приобретение счетчика окупится.

Напомним, тариф повысят для всех, кроме использующих электрический котел. Если у вас электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля вы можете платить за ток по старому тарифу в 2,64 грн за кВт*ч, но только при условии, что используете до 2000 кВт*ч в месяц. Если тратить больше, каждый кВт*ч. придется заплатить полную стоимость.

Итак:

если вы используете 170 кВт*ч. Вместо 448,8 придется платить 734,4 грн.

Вместо если вы используете 400 кВт*ч. Вместо 1056 придется платить 1728 грн.

Вместо если вы используете 2000 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Тариф не изменится – 5280 грн

и имеете электрическое отопление. Тариф не изменится – если вы используете 2001 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Вместо 5280 придется платить 8644,3 грн

Льготный тариф для отопления применяют только в том случае, если можно разработать проект (котел, тепловой насос).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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