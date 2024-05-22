"Украина продает ток, когда у нас дефицит", "это все чтобы поднять тариф": развенчиваем главные мифы об отключении света

В Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Несмотря на это, такие "теории" пользуются популярностью у украинцев. OBOZ.UA собрал данные по экспорту и импорту электроэнергии и публикует графики, подтверждающие отсутствие коммерческого экспорта тока.

Украина не продает электроэнергию в период дефицита

"Никто не экспортирует электроэнергию, когда в системе есть дефицит. Мы работаем в единой европейской энергосистеме, и никаких контрактов на экспорт нет. Но есть технические перетоки, когда мы не потребляем электроэнергию и есть избыток, она перетекает в ЕС", – объясняет Иван Плачков.

Среди украинцев распространяется теория заговора: будто электроэнергию продают в ЕС, в то время как украинцам ее не хватает. Этот фейк легко опровергнуть, потому что все данные по экспорту и импорту публикуются на специальном сайте – европейской платформе по сбору данных о производстве, транспортировке и потреблении электроэнергии.

Однако те, кто верит в эту теорию заговора, находят подтверждение даже в данных платформы. Вместо раздела "коммерческий обмен" (фактически торговля) они открывают раздел сайта о физических перетоках (от которых невозможно избавиться, пока мы являемся частью единой энергосистемы) и заявляют, что это и есть экспорт.

Один из таких постов в социальной сети Facebook имеет более 3 тыс. распространений. Автор поста сфотографировала экран своего компьютера, на котором виден раздел "физический поток", и заявила, что "Украина все время продает электричество в Румынию, Молдову". И хотя эту информацию легко опровергнуть, большинство комментировавших публикацию женщины поверили ей.

На экране автор поста показывает график за 13 мая и утверждает, что в этот день Украина вроде бы продавала ток Румынии. Однако если открыть график коммерческого обмена тока с Румынией за этот день, то увидим, что на самом деле Украина не продала ни одного кВт*ч. Напротив, в действительности Украина 13 мая покупала ток у Румынии в период с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 00:00.

У Молдовы 13 мая Украина также покупала ток, а не продавала его. Автор поста исказила информацию и то ли случайно, то ли умышленно написала о физических перетоках, выдавая их за коммерческий обмен. Если вы все еще сомневаетесь, что Украина не продает ток в период дефицита, вы можете самостоятельно проверить эту информацию здесь. В левой панели можно выбрать страну и увидеть данные по экспорту и импорту из Украины.

Следует заметить, что энергосистема не имеет возможности накапливать ток в больших объемах. То есть если сегодня тока многовато (больше, чем украинцы потребляют), его невозможно "отложить" на "черный день". Надо либо уменьшать производство (сейчас это невозможно сделать), либо продавать его за границу. Чтобы резко снизить или увеличить (когда потребление растет) производство, используют энергию из ГЭС и ТЭС. Именно эти станции и уничтожала РФ во время последних атак на энергетику.

Поэтому если ток продавали в марте, это никак не могло повлиять на дефицит в мае. Более того, даже в течение суток в украинской энергосистеме может быть как профицит (например в обед, когда солнечная генерация активно работает, а потребление незначительное), так и дефицит (утром и вечером). И то, что в обед будет профицит тока, никак не поможет покрыть вечерний пик потребления.

Для примера рассмотрим информацию по экспорту и импорту электроэнергии в будний день. 17 мая действовали графики отключения электроэнергии в период с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. То есть именно в этот период был дефицит, который не смогли покрыть даже импортом тока. И если посмотреть на объемы торговли, именно в эти периоды покупали больше электроэнергии. При этом ток вообще не продавали. Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. В эти страны также возможен экспорт.

В Румынию Украина в этот день не продала ни одного кВт*ч. Вместо этого происходил импорт электроэнергии: в период с 00:00 до 09:00 и с 14:00 до 22:00. При этом в 6 утра объем импорта (из-за пикового потребления) увеличился в пять раз – с 50 до 255 МВт.

Ни одного кВт*ч не продали в этот день Словакии, однако в течение всего дня его покупали. Больше всего в периоды утреннего (в 7, 8 утра) и вечернего (до 22:00) пиков.

У Польши покупали электроэнергию с 6 утра до 19 вечера (и не продавали), а у Молдовы – на протяжении всего дня. Экспорт вообще не производился.

Иногда в качестве "подтверждения" продаж электроэнергии показывают графики Украинской энергетической биржи. Однако она показывает продажу на внутреннем оптовом рынке. Для промышленности уже давно действуют рыночные механизмы и покупки тока, и формирования цены. Отдельных контрактов на экспорт не существует, все данные проходят через единую европейскую платформу.

Отключение не может быть связано с решением о тарифе

Еще одна теория заговора: украинцам отключают электроэнергию, чтобы аргументировать повышение тарифа. На самом деле и без аргументации сейчас тариф на электроэнергию для украинцев (2,64 грн за 1 кВт*ч) покрывает только доставку. То есть украинцы не платят за генерацию электроэнергии ни копейки.

При этом долги за ток продолжают расти. То есть украинцы не платят вовремя даже за то, чтобы ток доставили в квартиру. "Ситуация ясна до боли. Цель – устроить побольше неудобств людям для снижения сопротивления поднятию тарифов", – написала жительница Запорожья на своей странице в Facebook. Подобное утверждение активно распространяется в соцсетях за последние несколько дней.

Несмотря на то, что украинцы на протяжении последних месяцев наблюдали за самой масштабной атакой на энергетику, в результате которой разрушена львиная доля балансирующей генерации, некоторым все равно легче поверить, что отключения – это вина украинских энергетиков, правительства, а не РФ.

"Люди начинают искать, кого же обвинить. Коммерческих продаж нет, есть технические перетоки, которые необходимы. Они в десятки раз меньше", – добавляет Плачков.

Ситуация в энергетике остается очень сложной. Именно сейчас идет ремонтная кампания на АЭС. Кроме того, Запорожская АЭС остается оккупированной (а это 6 тыс. МВт), Каховская ГЭС разрушена, ДнепроГЭС не работает, разрушено несколько крупных ТЭС. Всё это результаты атаки РФ на энергетические объекты. Притом если некоторые объекты действительно можно защитить, то построить "саркофаги" и защитить большую ТЭС от прямого ракетного удара практически невозможно. Во всяком случае, ни одна страна еще не научилась создавать такую защиту. И сам факт атаки на ТЭС – военное преступление.

Любой поиск виновных в дефиците электроэнергии должен начинаться с напоминаний о том, кто уничтожил часть украинской генерации. Никаких доказательств продажи электроэнергии при применении ограничений не существует. Ни один расследователь, энергетик, чиновник не подтвердил даже возможность такого экспорта. При этом европейцы публикуют все данные о коммерческом обмене тока, скрыть такую информацию было бы невозможно.