Украинцам готовят повышение тарифов на свет и газ уже через несколько месяцев? Что прописано в документе МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Украине стоит начать постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. При чем, уже в ближайшее время – с 2027 года. Вместе с тем, работа над эти уже фактически ведется – как сообщалось ранее Кабинет министров при содействии МВФ разрабатывает "дорожную карту" повышения расценок.

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Само же предложение МВФ по тарифам содержится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном после пересмотра программы EFF. По его результатам фонд утвердил транш в размере 690 млн лолларов.

"После принятия дорожной карты и для поддержки восстановления и ремонтов мы планируем постепенную корректировку тарифов на электроэнергию... Чтобы предотвратить будущую корректировку тарифов для населения на газ, тепло и горячую воду, мы намерены подготовить изменения к Закону №2479-IX для отмены моратория на повышение цен", – говорится в документе.

В то же время, в нем отмечается: повышение тарифов должно сопровождаться обеспечением "достаточного уровня субсидий для защиты уязвимых домохозяйств". Т.е., предполагается, что часть дополнительных расходов для малообеспеченных потребителей должно взять на себя государство.

"После того как будут разработаны надлежащие механизмы такой защиты, тарифы для населения должны постепенно повышаться. Это может начаться в 2027 году", – резюмировали в МВФ.

Почему МВФ "требует" от Украины повышения тарифов

Причин же для повышения тарифов в МВФ выделяют несколько. В частности:

необходимость восстановления финансовой устойчивости энергетического сектора;

сокращение квазифискальных обязательств (скрытых расходов государства, которые формально не проходят через бюджет, но фактически оплачиваются государственными компаниями или накапливаются как их убытки).

Резкого повышения не будет?

Вместе с тем, подчеркивается: МВФ не требует резкого приведения коммунальных тарифов к рыночному уровню. Там говорят лишь о начале соответствующего процесса – ведь "возврат к ценам, полностью отражающим рыночные условия, вероятно, станет возможным только после завершения активной фазы войны".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Кабинет министров при содействии МВФ разрабатывает "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).

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