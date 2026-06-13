Кабмин готовит "дорожную карту" повышения тарифов на газ: что и когда изменится

Кабинет министров разрабатывает при содействии МВФ "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).

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Как говорится в сообщении пресс-службы МВФ, в настоящее время из-за ограничения тарифов в энергетическом секторе "ухудшилось финансовое положение энергетических компаний", что ограничивает ресурсы для ремонтов и инвестиций.

"Для исправления ситуации власти готовят при технической помощи МВФ "дорожную карту" постепенной либерализации энергетического рынка, предусматривающую механизмы социальной защиты уязвимых домохозяйств. Как только такие механизмы будут готовы, и на основе "дорожной карты", тарифы для населения должны постепенно корректироваться для решения финансовых проблем сектора и лучшего его позиционирования для привлечения инвестиций. Укрепление добросовестности и независимости энергетического регулятора (НКРЭКП) в дальнейшем будет способствовать долгосрочной устойчивости сектора", – говорится в сообщении МВФ.

Отметим, МВФ выделит Украине 700 млн долларов следующего транша по согласованной макрофинансовой программе. Стороны достигли соглашения на уровне персонала – даже несмотря на то, что парламент не одобрил введение НДС на иностранные посылки.

"Персонал МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру EFF. При условии утверждения Исполнительным советом МВФ, Украина получит доступ к около 690 миллионам долларов (503 миллиона ССБ), что увеличит общий объем выплат по программе до 2,2 миллиарда долларов", – говорится в сообщении МВФ.

Как и когда повысят тариф на газ в Украине

Самая сложная ситуация – с тарифом на газ. По информации OBOZ.UA, согласно подсчетам поставщиков, если бы сейчас отменили ограничение цены, то украинцы платили бы за голубое топливо примерно 15 грн за куб (вместо действующих 7,96 грн за куб).

Пока что МВФ не настаивает на немедленном повышении цены. Более того, это было бы незаконно. Мораторий на повышение стоимости газа продлится в течение полугода после окончания войны. Такое решение было одобрено еще летом 2022 года. Тогда было трудно оценить, как долго продлится война.

Повышать тариф на газ раньше, чем истечет срок действия меморандума, не будут. Даже если бы кредиторы, в первую очередь МВФ, выдвинули такое требование, его было бы невозможно реализовать. Для этого пришлось бы собрать необходимое количество голосов в Раде (а голосов для этого нет).

"Будет либерализация", – оценивают в правительстве перспективы пересмотра тарифов после войны. Проще говоря, цены на голубое топливо больше не будут удерживаться на определенном уровне с помощью PSO.

PSO (возложение специальных обязательств, от английского Public Service Obligation) – это механизм, с помощью которого государство обязывает определенные компании поставлять электроэнергию, газ или тепло для населения или уязвимых потребителей по льготным, фиксированным ценам, вместо рыночных.

Однако уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки полностью соответствуют Закону "О меморандуме...".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026 году тарифы на газ могут измениться только в том случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф. Повышение до той стоимости, которая может считаться рыночной, спровоцирует рост долгов. Резкого роста стоимости, вероятно, не будет.

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