Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Цены же на него варьируются от 1 225 до 2 200 грн.

Видео дня

Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там напомнили: возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости прибор можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Какое устройство также следует установить

Еще один необходимый прибор – датчик (или детектор) угарного газа. Это прибор, который обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и сигнализирует о его повышенной концентрации, чтобы предотвратить отравление.

"Желательно, чтобы детекторы были сертифицированы. И очень желательно, чтобы они имели питание от батарейки и могли работать при отключениях света", – рассказал OBOZ.UA глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин

Он посоветовал покупать такие приборы в "магазинах, которые занимаются пожарными сигнализациями". То есть специализированных и проверенных заведениях, где риск приобрести некачественную вещь будет гораздо меньше, чем на маркетплейсах.

Что нужно делать с квитанциями за оплату газа

Также украинцам советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. По словам юристов, они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Ведь хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"Даже если вы исправно оплачиваете коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом. Потерянная квитанция – и вот уже начислены "долги", которых никогда не было... Документы же подтверждают факт оплаты и могут защитить в суде. При спорах с поставщиками ЖКХ именно квитанции помогут доказать отсутствие задолженности", – акцентировали аналитики "На пенсии".

Украинцам назвали тариф на газ с 1 февраля

В то же время, в феврале 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Там отметили:

Эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Решение было принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это значит, что, по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет. Она будет составлять 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!