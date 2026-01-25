Украинцам назвали тариф на газ с 1 февраля: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В феврале 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили:

Эта же цена будет действовать минимум до 30 апреля 2026-го.

Решение было принято с учетом моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

"Слуга народа" анонсировал повышение тарифа на газ

Вместе с тем, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"), в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет об:

Электроэнергии.

Газе.

Теплоснабжении.

Среди причин – несоответствие текущих тарифов рыночным. А также требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%.

