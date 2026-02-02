Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света и газа: зачем это нужно

Украинцам советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. По словам юристов, они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Ведь хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается, что сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу:

При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

"Даже если вы исправно оплачиваете коммунальные услуги, одна мелочь может обернуться неприятным сюрпризом. Потерянная квитанция – и вот уже начислены "долги", которых никогда не было... Документы же подтверждают факт оплаты и могут защитить в суде. При спорах с поставщиками ЖКХ именно квитанции помогут доказать отсутствие задолженности", – акцентировали аналитики.

Действительны ли электронные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк, также будут действительны в судах. Но важно, чтобы документ содержал:

Дату операции.

Сумму и реквизиты получателя.

Печать или подтверждение банка (в электронном формате).

"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.

МВФ требует от Украины изменений в тарифах на коммуналку

Сами же тарифы в будущем могут вырасти. Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, для восстановления экономики Украина должна пойти на определенные жертвы. В частности, отменить субсидирование некоторых коммунальных тарифов.

"До сих пор субсидируются электроэнергия, отопление... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться", – сказала она.

При этом важно понимать, что речь идет не о субсидиях для отдельных хозяйств, а о компенсации нерыночных тарифов из госбюджета. Такие меры финансируются за счет граждан – из уплаченных ими налогов.

В свою очередь заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") ранее сообщил, что в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, речь идет:

об электроэнергии;

газе;

теплоснабжении.

Среди причин, по его словам, несоответствие текущих тарифов рыночным, а также требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

Впрочем, признал нардеп, до окончания боевых действий перевода коммунальных тарифов на рыночные цены ожидать не стоит. То есть пока о немедленном повышении речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, за год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – тарифы выросли в целом на 2,3%. Впрочем, не все. Так, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне, а услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%.

