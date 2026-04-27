Украинцам рассказали, сколько они заплатят за газ: какие суммы будут в платежках, которые начнут приходить после 1 мая

За апрель украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) заплатят за газ по прежнему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) украинцам придется заплатить 78,8 грн.

При потреблении 16,2 кубометра (соцнорма на 3 человека при наличии газовой плиты, но отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя) заплатить придется сразу на 50,15 грн больше. В таком случае сумма в платежке составит 128,95 грн.

При потреблении 31,5 кубометра (3 человека при наличии газовой плиты и газового водонагревателя) заплатить придется 250,74 грн. Т.е., на 171,94 грн больше, чем тем, кто использует только газовую плиту, имея централизованное горячее водоснабжение.

Вместе с тем, в Украине подорожали коммунальные услуги. По данным Госстата, за год – с февраля 2025-го по февраль 2026-го – тарифы выросли в целом на 1,7%.

Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,3%. На столько же выросла стоимость уборки мусора.

Также подорожало содержание и ремонт жилья. Его стоимость увеличилась на 4%.

В то же время, стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне. Это:

Электроэнергия.

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Водоснабжение.

Канализация.

