Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая цена

Украинцам, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 225, так и за 2 400 грн.

Как признали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

"Газ – надежный источник энергии для ежедневных нужд. Но при его использовании нужно позаботиться о безопасности. Один из самых простых способов – установить сигнализатор газа. Он поможет вовремя выявить утечку и предотвратить опасные ситуации", – рассказали в "Нафтогаз Украины".

Как работает прибор

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Цены на прибор

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 400 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома.

Это нужно, рассказали газовщики, чтобы вовремя отреагировать на утечку газа. А также для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Сколько нужно будет платить за 1 кубометр газа с 1 мая 2026 года

В то же время в апреле украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу . Он составляет 7,96 грн/кубометр.

Впрочем, действие тарифного плана "Фиксированный", который и определяет стоимость голубого топлива для большинства украинцев, завершается 30 апреля – и пока что о продлении этого срока не сообщалось. И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что хотя во время военного положения в Украине действует соответствующий мораторий, и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать текущую цену не удастся. Кроме того, о необходимости нового тарифа говорят и международные партнеры Украины – в частности, МВФ.

А потому, по данным наших источников, подготовка к установлению новой цены на газ для украинцев уже началась. Однако, подчеркивается, важно понимать:

сейчас все находится на этапе подготовки к подготовке;

то есть, готовится не само решение как таковое – а, по сути, его основа.

"По сути, оценивается платежеспособность людей. Ведь если просто установить высокую – но экономически оправданную цену – можно не только не получить желаемого дохода, но и потерять тот, что уже есть. Поскольку люди могут просто перестать платить", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

