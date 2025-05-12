Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: зачем это нужно

Юристы советуют хранить в течение 5 лет квитанции об оплате коммунальных услуг после оплаты счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение 5 лет", – говорится в сообщении.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Действительны ли электронные квитанции

Вместе с тем, подчеркивается, электронные квитанции, которые "выдают", если оплата совершалась через банк также будут действительны в судах. Однако, отмечается, в случае возникновения споров, лучше обратиться за выписками в банк – и получить их в распечатанном виде с:

подписью;

печатью банковского учреждения.

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку

В то же время, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%.

Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%. Также значительно выросли расценки на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 18,9%;

уборка мусора – на 10,7%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,3%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.

Впрочем, на некоторые услуги расценки остались на прежнем уровне. Это:

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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