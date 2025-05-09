В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с апреля 2024-го по апрель 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии значительно выросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 18,9%;

уборка мусора – на 10,7%.

Содержание и ремонт жилья подорожало на 3,3%. Водоснабжение – на 0,7%. А канализация – на 0,6%.

На какие услуги тарифы остались на прежнем уровне

Природный газ.

Горячая вода, отопление.

Как изменились тарифы за 2025 год

Вместе с тем, с начала 2025 года больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – сразу на 10,3%. Также увеличились расценки на:

Содержание и ремонт жилья – на 1,6%.

Уборку мусора – на 1,6%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Каким будет тариф на свет с 1 июня

В свою очередь, Кабмин ранее продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, по крайней мере, до этого времени украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Соответственно, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) будут платить за свет 820,8 грн.

А те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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